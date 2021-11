Amelia Bono y Belén Esteban, dos mujeres y una misma blazer

Ocurre en todos los grupos de amigas y es una casualidad que suele hacernos bastante gracia (aunque hay algunas que se enfadan). Coincidir con una prenda está tan a la orden del día que la última en hacerlo ha sido Amelia Bono, quien parece haberse inspirado en Belén Esteban para marcarse un conjuntazo.

Fue la primera que combinó un jersey verde con unos pantalones rosa fucsia y la que ha logrado que amemos los abrigos calentitos más coloridos por encima de todo, por eso no nos extraña que Amelia Bono haya apostado por una blazer súper atrevida. Lo que nos llama la atención es que comparta elección con Belén Esteban con tan pocos días de diferencia. Así, como si del título de una película o una canción se tratase, Amelia Bono y Belén Esteban se convierten en dos mujeres y una misma blazer.

Nada tienen qué ver Amelia Bono y Belén Esteban, de hecho, no sabemos si se conocen o no, pero lo cierto es que ambas han coincidido eligiendo una prenda para combinar sus looks perfectos. Lo que nos lleva a pensar que ambas tienen más cosas en común de las que nos pensamos, por lo menos en su gusto por la moda.

Si tú también te has enamorado de la blazer que ha unido a Amelia Bono y a Belén Esteban, debes saber que no tienes que esperar al Black Friday para comprarla, ya que es de la firma Oliver y tiene un precio súper asequible (44,95 euros).

Amelia Bono y Belén Esteban, enamoradas de una misma blazer

Belén Esteban elegía una blazer para estar en plató de lo más original posible. Colorida, con un estampado pata de gallo o pied de poule, con botonadura en las solapas y bolsillos, es una prenda que no podemos dejar escapar esta temporada porque debido a sus tonalidades, nos sirve para conjuntarla con la mayoría de los estilismos por los que optemos.

Ahora ha sido Amelia Bono quien ha compartido a través de sus redes sociales unas imágenes en las que muestra el outfit que ha elegido para hoy y nos ha llamado especialmente la atención la blazer, la misma que ya ha lucido Belén Esteban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Esto nos lleva a preguntarnos si quizás Amelia Bono ha tomado a la Princesa del Pueblo como fuente de inspiración. Nunca lo sabremos, pero lo que sí está claro es que la blazer que ha unido a Amelia Bono y a Belén Esteban es ideal para llevarla con vaqueros y para subir de nivel cualquier look total black. Sea como sea, estamos muy agradecidas a ambas por habernos dado a conocer la firma Oliver, que, además de la blazer, tiene prendas absolutamente irresistibles,

La blazer de pata de gallo que ha conquistado a Belén Esteban y a Amelia Bono es tan ideal que en la propia firma también la tienen en otras tonalidades para que fiches la que más vaya con tu estilo.