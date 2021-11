Stradivarius lanza, por fin, el jersey verde más buscado que combina con los pantalones de pana rosa

Cuando parecía que la sudadera verde sería la pareja perfecta de los pantalones de pana rosa más virales del otoño llega Stradivarius y lanza, por fin, el jersey verde más buscado para este tipo de pantalones. Como no podía ser de otra forma, estamos encantadas de la vida de este nuevo lanzamiento de Stradivarius porque no hay nada que nos guste más para nuestros looks más invernales que poder confeccionarlos con los jerséis más calentitos.

Después de haber fichado los pantalones de pana rosa más virales de la temporada (con el trabajito que nos ha costado) nos hemos puesto manos a la obra para combinarlos de la manera más original y en tendencia del otoño.

Ya que la pana es un tejido algo complejo de combinar y, encima, el color rosa no lo pone nada fácil, la clave apara poder apostar con estilazo por esta tendencia es hacerlo de la forma más atrevida posible. De ahí que la pareja perfecta de los pantalones de pana rosa hayan sido las sudaderas verdes. Al menos hasta el momento.

El jersey verde de Stradivarius, recién llegado a tiendas, irrumpe en las tendencias del momento para convertirse en la perfecta pareja de los míticos pantalones de pana rosa. Como si hubieran sido creados para ser combinados, el jersey verde de Stradivarius y los pantalones de pana rosa se convierten en el outfit con más rollazo y estilo del otoño (y del invierno, que la pana y los jerséis son perfectos para abrigarse del frío).

En un irresistible verde botella, el jersey de Stradivarius presenta una cenefa en rosa, un plus a la jora de combinarlo con los pantalones de pana. Su diseño es algo oversize, aunque en esta ocasión, la prenda se presenta en versión cropped, algo que los diseñadores de Stradivarius parecen haber hecho queriendo, ya que los pantalones de pana rosa son con el tiro bastante alto. Las mangas son ligeramente abullonadas, lo que le da un toque muy actual a un básico como este jersey.

A pesar de que el jersey verde de Stradivarius más buscado parece haber nacido para ser combinado con los pantalones de pana rosa, hay que reconocer que la prenda también se combina de maravilla con unos jeans negros.

Así que, además de ser el jersey más buscado, éste se convierte en la prenda más versátil, porque lo mismo es la perfecta pareja de los míticos pantalones de pana rosa, que sube de nivel los jeans negros más básicos, que le da todo el rollazo del mundo a los vaqueros de fondo de armario.

Así es el jersey verde de Stradivarius para unos pantalones de pana rosa

Es evidente que a nosotras nos ha conquistado el jersey de Stradivarius en color verde porque nos parece perfecto para combinarlo con los míticos pantalones de pana rosa, pero también está disponible en rosa fucsia y en camel.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey verde de Stradivarius perfecto para los pantalones de pana rosa tiene un precio de 25,99 euros.