Doce looks con pantalones de pana para dominar la tendencia más compleja del otoño

Las pasarelas lo anunciaron, las firmas lo recordaron y el street style lo ha confirmado. Los pantalones de pana son la tendencia del otoño definitiva y ya ha llegado el momento de descubrir con qué prendas de otoño podemos combinarlos para acertar (y triunfar). Parece que descubrirlo no es tarea fácil porque, a pesar de que los pantalones de pana nos han conquistado (sobre todo los de color rosa), todavía no tenemos muy claro cómo dominar la tendencia más compleja del otoño.

Demasiado recia, la pana es un tejido pensado para no pasar frío y para soportar condiciones algo adversas. Ahora que se convierte en tendencia, nos apetece darle un golpe de tuerca y apostar por los pantalones de pana en looks un poco más elegantes y sofisticados.

De ahí que se nos complique un poco lo de dominar la tendencia más compleja del otoño. Aunque, al ser una tendencia que nos ha conquistado a todas por igual, resulta bastante sencillo dar con propuestas de estilo súper interesantes y con las que convertirnos en las abanderadas de los pantalones de pana.

Después de haber visto la revolución que han causado los pantalones de panta en el street style nos sentimos en la obligación de compartir con vosotras los 12 looks con pantalones de pana para dominar la tendencia más compleja del otoño. Aviso para navegantes (que sabemos que lo agradeceréis), los pantalones de pana rosa están muy presentes en esta selección de looks.

Pantalones de pana rosa y jersey verde, el look más rompedor

Si vas a apostar por llevar la tendencia más atrevida del otoño, mejor hacerlo con todas las de la ley. Es decir, si te has enamorado de los pantalones de pana y te da igual lo compleja que sea la tendencia, te recomendamos que los fiches en el color más buscado (el rosa, obviamente) y los combines con la tonalidad estrella de la temporada: el verde. Habrás resuelto de manera sobresaliente un look con la tendencia más compleja del otoño.

Total look en pana, el triunfo de un clásico

Quieres apostar por la tendencia más compleja del otoño, pero no quieres salirte de lo convencional. No hay problema. El traje es una tendencia que siempre está en auge y los looks monocromáticos siempre son un acierto. Así que no te lo pienses dos veces y combina tus pantalones de pana con una americana a juego y listo. Si apuestas por una tonalidad oscura, como es el caso, juega al contraste con el jersey o la camisa.

Pantalones de pana blancos combinados con camel, el look de las valientes

No es una exageración. Si ya de por si la pana es un tejido complejo, apostar por ella en unos pantalones blancos (que nunca sabemos cómo llevarlos en otoño) es para las más osadas. Pero eso no significa que apostar por ambas tendencias sea un error, de hecho, ocurre justo al contrario. Apostar por diferentes tonalidades y texturas en un look puede resultar muy favorecedor, siempre y cuando tengamos claro cómo lo vamos a hacer. Pantalones de pana blanco sí, pero mejor con camel.

Pantalones de pana mostaza y camisa de cuadros, el look más otoñal

No hay otoño en el que los cuadros no se convierta en uno de los estampados estrella. Por eso, si quieres apostar por unos pantalones de pana y no tienes muy claro cómo combinarlos, decántate por esa eterna camisa de cuadros que tienes en el armario y que es perfecta para los looks de otoño más en tendencia.

Look con pantalones de pana y jersey gris

Un jersey gris tiene el don de hacer magia, por eso es la prenda comodín que siempre está en nuestro fondo de armario y que, en esta ocasión, se convierte en la pareja perfecta de unos pantalones de pana marrones o mostaza. El éxito de esta combinación, además de en los colores, está en apostar por unas zapatillas deportivas y darle rollazo total

Pantalones mostaza, jersey y gorra, el look otoñal de las parisinas

Es una opción para llevar pantalones de pana bastante similar a la anterior, sólo que aquí el jersey es verde botella y los complementos dan como resultado un look completamente distinto. Dale un toque súper parisino a tu look con pantalones de pana y apuesta por una gorra, un mini bolso y unos botines con suela en animal print.

Pantalones de pana rosa y abrigo de cuadros, la joya de la corona

Poco o nada hay que decir sobre esto lookazo que, sin duda, es uno de nuestros preferidos. Parecía que los pantalones de pana en versión rosa darían como resultado un outfit desfasado que nos recordase a nuestra más terrible adolescencia. Nada que ver con la realidad. Este look es un ejemplo de que si sabemos combinar una prenda en apariencia poco estilosa, le daremos un golpe de efecto a cualquiera que sea nuestro look.

Pantalones de pana rosa con cazadora vaquera, el perfecto look de diario

Es imposible no caer rendida ante los pantalones de pana rosa después de ver todas las posibilidades que ofrecen. Con un jersey gris (sí, ese que ya hemos usado para otras propuestas de looks en este artículo) y una cazadora vaquera tendremos una versión de los pantalones de pana rosa completamente diferente a la anterior, pero igual (o más) irresistible.

Pantalones rosa y jersey azul klein, el look más rompedor

Se nos está viendo un poco el plumero, pero no lo podemos evitar. Los pantalones de pana rosa son nuestro preferidos y cualquier propuesta que hagamos con ellos se nos queda corta. Si ya hemos recomendado apostar por los pantalones de pana rosa con un jersey verde para tener lookazo, hacerlo por uno en azul klein nos parece digno de jugar en otra liga, la de las mujeres más estilosas del mundo mundial.

Pantalones de pana y americana a juego en un look tonos tierra

Nada mejor para acertar con un look otoñal que apostar por los tonos tierra. Al igual que ocurría con la propuesta de los pantalones de pana azules, en esta ocasión recomendamos que el jersey se mueva entre las mismas tonalidades que los pantalones y la cazadora y marques la diferencia con los complementos. En ese caso, con el bolso y la boina.

Pantalones de pana y americana oversize, el look ochentero

Puestas a jugar con tendencias de otras décadas (recordemos que la pana ya ha brillado con anterioridad), qué mejor que marcarse un lookazo súper ochentero con unos panatalones de pana en verde y una americana oversize. Remata el outfit con una camiseta básica y unos botines blancos. Parecerá que acabas de salir de una película de los 80, pero, en realidad, llevarás el look con más rollazo del otoño.

Pantalones de pana y camisa blanca, un look muy lady

Que la pana sea un tejido más rudo no significa que no podamos apostar por ella en outfits más sofisticados. Para muestra, un botón. Nada mejor que combinar unos pantalones de pana con una camisa blanca y listo. Dale un punto súper actual con una cazadora de borreguito. Serás la más estilosa y calentita del otoño.