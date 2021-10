Amelia Bono y la versión 'low cost' de su look más colorido y aplaudido encontrada en Zara.

Pertenece a la lista de nuestras musas de estilo preferidas y, aunque compita con otros iconos como Carmen Gimeno o Nuria Roca, tenemos que reconocer que Amelia Bono tiene un don a la hora de marcarse los mejores looks. Combina con maestría cualquiera de las blusas más elegantes con unos pantalones con efecto piernas infinitas y es la reina de los tonos neutros (tiene un don para combinarlos sin que resulten anodinos), pero es su look más colorido el que ha recibido todos los aplauso. No es para menos.

El look más colorido y aplaudido de Amelia Bono se compone de -atención- unos panatalones de color verde y un jersey semitransparente en rosa fucsia. Acostumbradas como nos tiene a tonos más neutros, nos ha sorprendido (para bien) esta elección de color de la influencer. De hecho, ese riesgo en el look es lo que hace que sea tan aplaudido.

El look, que colgó la propia Amelia Bono en su cuenta de Instagram, está compuesto por prendas de Uterqüe, pero nosotras hemos encontrado en Zara la versión low cost del look más colorido y aplaudido de Amelia Bono. Como te habrás imagino, nuestra propuesta de look en la versión de Zara presenta algunas reinterpretaciones que son irresistibles.

Así es el look más colorido de Amelia Bono

Compuesto por unos pantalones verdes y jersey semitransparente en rosa fucsia, el look más colorido de Amelia Bono ha sido toda una revolución en redes. Nos tiene acostumbradas es estilismos mucho más clásicos y con tonalidades más neutras y por eso precisamente éste es uno de los looks más aplaudidos de Amelia Bono.

Fiel a las últimas tendencias, Amelia Bono es consciente de que este otoño el color verde (el esmeralda, nada de kakis) es el verdadero triunfador y por el que hay que apostar a la hora de conseguir los looks más brutales. Como musa de estilo que es, Amelia Bono también es consciente de que en la mezcla de colores atrevidos está la clave del éxito de cualquier look. En el caso de que queramos apostar por un look con mucha personalidad, evidentemente.

Por esta razón, Amelia Bono apuesta por unos pantalones de un intenso verde que ella combina con un jersey en rosa fucsia, ambas prendas de Uterqüe. La opción original nos parece ideal, pero hemos encontrado una versión low cost en Zara que también puede ser muy interesante y también está súper en tendencia.

Se trata de unos pantalones wide leg de color verde en efecto piel (sí, son ideales) y una blusa rosa fucsia que es para morir del amor, literal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Pantalones verdes de Zara para un look como el de Amelia Bono

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones verde de Zara tienen un precio de 29,95 euros.

Blusa rosa de Zara para un look como el de Amelia Bono

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa rosa de Zara tiene un precio de 25,95 euros.