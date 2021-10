Verde y cut out, así es el vestido de Zara más brutal del otoño que ya han agotado las que más saben de estilo.

Definir una prenda como brutal puede parecer demasiado arriesgado. Podemos hablar del vestido más bonito, de los pantalones con efecto piernas infinitas o de la cazadora de aviador más difícil de conseguir, pero atrevernos a decir que una prenda es brutal puede parecer un acto de chulería. Pero no lo es.

No lo es porque que una prenda sea bonita, aúne dos de las tendencias más top de esta temporada y se agote en un suspiro sólo puede significar una cosa: estamos ante una prenda brutal y no hay nada más que hablar. Se trata de un vestido de color verde y cut out que hemos encontrado en Zara, que se postula como el más brutal del otoño y que ya han agotado las que más saben de estilo.

Que en Zara se agote una prenda no nos resulta nada extraño, y menos este otoño, que el equipo de diseñadores de Inditex parece haberse vuelto loco y nos regala conjuntos absolutamente irresistibles. Lo que nos extraña es que una prenda, en este caso el vestido verde cut out de Zara, se haya agotado al poco (poquísimo) tiempo de ponerse a la venta en la web (las que más saben de estilo han arrasado con él). Por eso, nos encontramos ante la prenda más brutal del otoño.

Su color verde nos confirma que esta tonalidad, no sólo es la tendencia más señera del otoño, sino que, además, puede resultar súper favorecedora y elegante en este tipo de prendas. Su pequeño detalle cut out en el escote, con reminiscencias a las tendencias más ideales del verano, hace que un diseño en apariencia anodino sea completamente transgresor.

Su largo midi y su corte semi ceñido hacen que, además, el vestido verde y cut out de Zara sea súper favorecedor, siente como un guante y tenga un don especial para estilizar la figura. Como te habrás dado cuenta, las características de este vestido de Zara no hacen más que confirmar lo que las que más saben de estilo ya sabían: que es el vestido más brutal del otoño y por eso lo agotan sin parar.

Como ocurre con otras prendas, tenemos confianza ciega en que nuestro querido Amancio Ortega reponga en breves el stock del vestido más brutal del otoño, mientras, nos conformamos con imaginarnos con este irresistible diseño de Zara combinado con las botas altas más en tendencia del otoño.

Así es el vestido verde y cut out de Zara que se agota sin parar

Se trata de un vestido de largo midi con un escote cuadrado y manga larga. Cuenta con un detalle de pliegues ajustable con cordones y un detalle cut out en la parte delantera.

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido verde cut out de Zara más brutal del otoño que se agota sin parar tiene un precio de 25,95 euros.