Black Friday 2020: Claves y consejos para comprar las mejores ofertas y ser la reina del 'shopping'

La cuenta atrás para el Black Friday, que se celebra este 27 de noviembre, ya ha comenzado. La mayoría de las tiendas y marcas ya han anunciado cómo será su campaña de ofertas y descuentos y, de hecho, algunas ya han empezado a calentar motores lanzando suculentas promociones previas a la celebración del Black Friday. El Viernes Negro, que este año va a vivir una edición especialmente virtual, se caracteriza por ofrecer unos descuentos irresistibles a los que a muchos nos resulta complicado no sucumbir.

Las grandes firmas son conscientes del filón, por eso, muchas alargan la campaña del Black Friday hasta una semana. En teoría, todos salimos ganando. Las marcas hacen su agosto aumentando el número de ventas y nosotras nos hacemos con las mejores gangas a un precio razonable. De hecho, desde hace unos años, el Black Friday se ha convertido en la ocasión perfecta para realizar las compras de Navidad. Pero, a pesar de las grandes ventajas que trae consigo el Black Friday, a veces nos quedamos con la sensación de no haber hecho una buena compra.

Los expertos aconsejan tener una estrategia previa de compra para que nuestra inversión económica merezca realmente la pena. Para ayudarte a plantear tu estrategia de compra este Black Friday te ofrecemos una serie de claves y consejos para hacerte con las mejores ofertas y ser la auténtica reina del shopping. Saca papel y lápiz y prepárate para triunfarlo con tus compras.

Busca y haz un seguimiento para comparar precios

Como rezaba aquel eslogan publicitario, busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues eso. Previamente debes hacer un listado con lo que quieres comparar para tener claros tus objetivos y en base a eso hacer un seguimiento desde ya. Algunas marcas, como hemos comentado, lanzan campañas promocionales los días previos (y también los posteriores) y puedes aprovecharlos. Además, este seguimiento te ayudará a conocer las posibles oscilaciones de precios en las diferentes tiendas en las que esté disponible el producto que deseas comprar.

Compara precios en diferentes plataformas

Después de haber elaborado tu lista y saber en qué tiendas está disponible el producto que quieres comprar, resulta sencillo hacer una comparación de precios. En ese sentido, comparar resulta muy útil a la hora de hacernos con grandes ofertas sin sentirnos estafados. A la hora de comparar (en diferentes tiendas e incluso en la misma) puedes descubrir si se trata de una oferta real o la empresa a jugado a subir el precio original para que el descuento te resulte llamativo.

Para ayudarte en esta labor te proponemos herramientas como CamelCamelCamel o Keepa, que realizan un seguimiento al histórico de precios del portal Amazon. También puedes descargarte Amazon Assitant, una aplicación que te alerta de las ofertas (muchos móviles la traen descargada por defecto). Aunque no son las únicas herramientas que te pueden ayudar, también te proponemos RadarPrice y Google Shopping.

Prepara tu lista de deseos

Si ya sabes lo que quieres comprar, la mejor opción, y que permiten multitud de tiendas, es hacerte una lista de deseos en tu carrito de la compra sin que esto suponga compromiso alguno. Prepara tu lista de deseos los días previos y trasládala al carrito de compra para agilizar el proceso y no quedarte sin los productos cuando las tiendas den el pistoletazo de salida. Al tener la lista de deseos y los productos en el carrito, la compra será rápida y efectiva.

Adelántate a las ofertas con las 'newsletter'

A tu bandeja de entrada del correo llegan todos los días mensajes con novedades de tus tiendas preferidas. No sabes cómo ni cuándo, pero parece ser que un día te diste de alta en su servicio de newsletter y por eso te llegan todas sus novedades. Te recomendamos que no pases por alto esos correos, ya que a través de sus newsletters las tiendas anuncian novedades mucho antes de que aparezcan en web.

Los descuentos del Balck Friday, también. Si ya estás suscrita a algunas, empieza a mirar el correo, si todavía no lo estás, date de alta en las tiendas que más te interesen.

Ahorra previamente para hacer una compra racional

El Black Friday es una gran oportunidad para hacernos con buenos productos aun precio bastante asequible. Pero esta realidad, a veces, nos puede llevar a comprar de manera compulsiva.

Para evitarlo, además de elaborar una lista de deseos previa para tener claro qué queremos (y vamos) a comprar, recomendamos ahorrar previamente y gastar lo justo y necesario. Por eso, es fundamental pensar muy bien en lo que vamos a comprar y discernir entre si esa compra es o no fruto de impulso consumista.

Al haber ahorrado previamente y contar con nuestra lista de deseos compraremos de manera mucho más racional y no nos dejaremos llevar por los cantos de sirena con los que el Black Friday nos quiere embaucar.

Evita las improvisaciones

La idea de establecer una estrategias es no tener que improvisar cuando llegue el Black Friday y nos encontremos con grandes ofertas. Ante tanto descuento y sin un plan previo, se adueñará de nosotros el espíritu consumista y compraremos por comprar. De este modo, gastaremos de una forma compulsiva y no conseguiremos hacernos con ofertas que realmente merezcan la pena. Ten claro qué quieres comprar y deja la improvisación para otras facetas de tu vida si no quieres dejar a tu tarjeta de crédito tiritando y encima tener la sensación de no haber hecho una buena compra.

Comprueba que no se trata de una estafa

Sabemos que no todo lo relacionado con el Black Friday resulta ser la panacea de las compras. Después de todo un mes siendo bombardeados con ofertas irresistibles tenemos la cabeza un poco saturada, pero debemos aprender a discernir entre buenas ofertas y estafas. Como ya hemos comentado, muchos aprovechan estos días para sacar rentables beneficios a consecuencia de la compulsividad con la que algunos compran.

Por eso, e importante asegurarse que la página web a través de la que estamos comprando es de confianza, que cuenta con los certificados de seguridad para realizar los pagos on line. Consulta opiniones de otros clientes, observa sus condiciones de compra y comprueba si el pago se puede realizar a través de Paypal.