C&A presenta su nueva colección de abrigos sostenibles, elaborados con botellas de plástico

La moda y el cuidado al medio ambiente no están reñidos. Sobre todo ahora, que las firmas y marcas apuestan por una fabricación sostenible, ya sea a la hora de utilizar determinada materia prima o teniendo en cuenta (y minimizando) los efectos adversos que dicha fabricación provoca. Por eso, cada vez vemos más colecciones respetuosas con el medio ambiente, un plus a la hora de decantarnos por una firma u otra.

Después de haber visto propuestas en diferentes firmas y productos, ahora es C&A la que nos sorprende con una colección novedosa y muy respetuosa con el medio ambiente. La firma de moda mantiene su apuesta por la moda circular como eje de su estrategia de sostenibilidad y para este invierno ha lanzado una novedosa colección de abrigos para que la ha utilizado más de 4 millones de botellas de plástico PET (tereftalato de polietileno).

El poliéster es una de las materias primas reutilizadas por la marca, como el cachemir, el nailon y el algodón, con el objetivo de ahorrar energía y recursos y reducir los desechos textiles para hacer la industria de la moda mucho más responsable con el medio ambiente.

Abrigos de poliéster reciclado por una moda sostenible

El poliéster reciclado para esta colección proviene de residuos que de otro modo irían al vertedero, como las viejas botellas PET. Hay que destacar que todas las piezas recicladas de C&A están certificadas según el Estándar Global de Reciclado o el Estándar de Declaración de Reciclado y contienen al menos un 20% de materiales reutilizados. El relleno de las prendas está hecho de 100% de botellas de plástico usadas, por lo que un abrigo de invierno consta de alrededor de 14 a 24 botellas de plástico.

Debido a que se necesita mucha energía, agua y otros recursos para crear desde cero materiales como el algodón y el poliéster, el reciclaje se presenta como una de las mejores opciones para contribuir a un sistema de moda más circular. En el marco de su estrategia de sostenibilidad, "intrínseca en el ADN de la firma en sus 179 años de historia", como aseguran desde la compañía, C&A ha apostado por una producción sostenible, logrando que el 64% de las materias primas empleadas en sus colecciones (como el algodón, la viscosa y el poliéster) se obtengan de forma más sostenible.

Una campaña con los clientes para promover la moda sostenible

Para C&A la estrategia de moda circular se complementa con la participación activa de los clientes, con quienes se termina de establecer la piedra angular del futuro sostenible. A través del programa We Take It Back, se involucra a los consumidores en todo el proceso, invitándoles a llevar la ropa que no utilizan a sus contenedores para que la firma aproveche estos materiales creando otros productos. Esta acción es recompensada con un vale de descuento para su próxima compra en cualquiera de sus tiendas.

Además, la compañía trabaja con otras materias que también contribuyen a una moda más responsable y sostenible. Es el caso del algodón orgánico, el poliéster reciclado, el nailon reciclado, el cashmere reciclado o la celulosa sintética, entre otros.