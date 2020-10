C&A tiene la capa-poncho reversible más barata y estilosa para llevar este otoño

Lo mejor que tiene el otoño es que las temperaturas (no tan gélidas como en invierno) permiten sacarle mucho más partido a los estilismos. Sabemos que el entretiempo ayuda que que tus outfits sean realmente versátiles y que les puedas dar rollazo y estilo sin necesidad de grandes artificios.

Hemos visto que los vaqueros seguirán siendo los protagonistas (en todo tipo de cortes y estilos) absolutos de los looks más molones, que la camisa blanca es la reina de los outfits y que puedes triunfar con tu look de entretiempo sin necesidad de gastarte un sólo euro.

Pero ahora hemos descubierto cual es la prenda con la que elevarás a otro nivel tus looks de otoño y, además, es súper barata.

Perfecto aliado de todos tus 'outfits'

Se trata del poncho-capa, o la capa-poncho, que es la prenda más it de la temporada (aunque pensases que este otoño ya habría caído en el olvido). Pero lo cierto es que es la prenda perfecta para looks de entretiempo y también para añadir un plus de calor en los días más fríos. Ya sea en estilo british, con aires sesenteros o étnicos, las capas y los ponchos son ideales para darle rollazo a tus outfits (sobre todo si los combinas con unas buenas botas altas).

Es la prenda por excelencia del estilo cowboy, pero esta temporada se llena de tintes urbanos dejando atrás los flecos y las grecas de inspiración folk. Se ha convertido en uno de los must y nosotras hemos descubierto cuál es la más bonita, calentita y económica. Está en C&A y, además, es reversible.

Disponible en dos colores

La capa que propone C&A tiene todas las papeletas de convertirse en la prenda fetiche de las mujeres más elegantes y sofisticadas y seguro que las influencers llenan su perfiles de Instagram con esta prenda reversible. Es de color arena, con la parte reversible de cuadros pequeños, y también está disponible en color negro. La puedes llevar al estilo capa o, si quieres darle un punto todavía más glamuroso, puedes colocarte un cinturón para enmarcar tu cintura y un sombrero.

Es realmente fascinante y lo mejor de todo es que tiene un precio asequible y que nos ha conquistado también aunque sea una prenda de abrigo que suelen ser más caras. Su precio es de 20 euros y nos parece una fantasía que una prenda tan ideal y con la que tener infinidad de looks aúne estilo y low cost. La añadimos al carrito de compra sí o sí.