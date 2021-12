El diseñador sevillano Fernando García, nominado al Goya al mejor vestuario por 'El buen patrón'.

"Cuando era pequeño ganaba concursos de dibujo, y el premio era una caja de rotuladores, así empezó todo". Con esta anécdota, Fernando García concluía su discurso de agradecimiento por el Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario que acababa de recibir por su trabajo en La Isla Mínima. Ahora, el diseñador está nominado al Goya al mejor vestuario por El buen patrón, que bate récords en las nominaciones de los Goya.

Así, Fernando García luchará el próximo 12 de Febrero por conseguir su segundo galardón por su trabajo en El buen patrón, película de Fernando León de Aranoa. Ésta será la cuarta nominación del diseñador sevillano tras la conseguida por Grupo 7, de Alberto Rodríguez en 2012, y A Perfect Day, otra película de Aranoa en 2016.

En esta ocasión, el trabajo de García para El buen patrón nos acerca al rugir de una fábrica de balanzas industriales. Un dibujo de una sociedad marcada por el capitalismo que a nivel estético se mueve entre lo contemporáneo y lo retro.

"Para construir el personaje de Blanco -interpretado por Javier Bardem- me he inspirado en un hombre al que le gusta la moda, vestir bien y sentirse observado, siguiendo la picaresca propia del personaje", explica Fernando García. El diseñador contaba con dos grandes retos en esta película: "He querido huir del tópico y la caricatura al afrontar este ilusionante trabajo, teniendo siempre presente que se trataba de una historia muy coral y que los personajes tenían que funcionar juntos. Por otro lado, no me he querido alejar de ese universo tan realista que construye siempre Aranoa y lo he querido reflejar también en el vestuario", expone Fernando García.

Más de 25 años haciendo moda en el mundo del cine

Este año 2021 está siendo un año apasionante para el diseñador sevillano, que culminará en 2022 con estrenos muy esperados en cartelera y en pantalla. García ha diseñado el vestuario de Érase una vez…pero ya no, primer musical de Netflix en el que ha vestido entre otros a Rosy de Palma y Asier Etxeandía, de la mano de Manolo Caro, director de éxitos como La casa de las flores.

En pantalla le espera el estreno de la última película de Alberto Rodríguez, Modelo 77, sobre los presos de la transición, protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán. Fernando García cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el mundo del cine que avala esta nueva candidatura. Durante estos años ha realizado diseños de vestuario contemporáneos y de época como el que realizó para la aclamada serie La Peste. Cuenta en su haber títulos como Atún y Chocolate, Primos, Siete Vírgenes, Lejos del Mar o El hombre de las mil caras, entre muchos otros.

Antonio García, la firma que Fernando comparte con su hermano

El sevillano compagina el diseño en su propia firma, Antonio García, con el figurinismo de cine. En el estudio que Fernando comparte con su hermano Antonio en Sevilla crean prendas con estilo reconocible, divertido, coherente y sin estridencias, resultado de un profundo conocimiento del estudio de costura y la atención constante al entorno.

Antonio García convierte su entorno más cercano el cine, la música, el teatro y sobre todo el proceso de moda en sí mismo en fuentes de inspiración, que cada nueva temporada traslada a sus colecciones, y a sus vestidos a medida rasgos estilísticos de las décadas más felices de la historia de la moda pasadas por el fino tamiz del oficio de taller, en el que ninguna puntada es dejada al azar, y sobre todo por la intuición, el buen gusto y la contemporaneidad.