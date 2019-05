El look de Nieves Álvarez en el Festival de Cannes o cómo brillar en una alfombra roja

Nieves Álvarez lleva años consolidándose como una de las modelos y presentadoras con más estilo de nuestro país. Los looks que escoge para las diferentes alfombras rojas suelen ser de los que más comentarios positivos suscitan y en el Festival de Cannes ha vuelto a serlo. Brilló con un espectacular modelo de Elie Saab , sandalias de Christian Louboutin y joyas de Bulgari.

El vestido de Elie Saab

No es la primera vez que vemos a la presentadora con diseños de Elie Saab. Y esta ocasión no sería menos, tuvo un gran estilista de su parte en el evento, y es que volvió a contar con Víctor Blanco para la elección de su look en Cannes.

El vestido de Elie Saab que lucía era una de las piezas de Alta Costura de la firma para la primavera verano 2019. Transparencias, color champán y brillo eran la esencia de este diseño. La presentadora compartía en sus Instagram Stories el boceto de su vestido "El secreto mejor guardado, my dress".

Joyas de Bulgari y Zapatos Louboutin

Ambos clásicos. una de las marcas de joyería con mayor reconocimiento en el mundo y calzado de suela roja.

Las sandalias de Christian Louboutin de Nieves Álvarez en Cannes fueron una elección un poco arriesgada, por el colorido y brillo, pero que finalmente combinó a la perfección con el vestido.

Look beauty

En un selfie que la propia Nieves compartió en su perfil de Instagram pudimos apreciar mejor el look beauty que llevaba. Radiante con melena corta y raya al lado, un peinado favorecedor que complementó con maquillaje natural, labial en rosa claro y ojos algo más marcados, con sombra sutil que daba profundidad a la mirada.