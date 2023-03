Pepa Salazar: "La inspiración no es fruto de la casualidad, sino un proceso de racionalización"

Tiene una particular forma de ver y hacer moda y se ha convertido en el referente de toda una generación, la de las motomamis. Responsable de los looks con los que Rosalía ha arrasado con su gira Motomami World Tour, Pepa Salazar es una de las diseñadoras del momento.

Nacida en Valencia en 1990, la diseñadora debutó en el mundo de la moda por la puerta grande con sólo 23 años. Tras estudiar en el Instituto Europeo de Diseño y dar sus primeros pasos en el equipo creativo de Loewe, Salazar lanzó su primera colección en la Semana de la Moda de Madrid lanzó su primera colección.

Aquella primera incursión en el mundo de la moda causó tal impacto, que Pepa Salazar recibió el premio Mercedes-Benz de jóvenes talentos. Con 24 años, volvió a ganarlo y, por su tercera colección, recibió el Samsung Ego Innovation Project Prize. Una de las invitadas al ciclo de conferencias organizado en Caixafórum Sevilla con motivo de la exposición Cine y Moda, obra del diseñador Jean Paul Gaultier, Pepa Salazar nos habla sobre moda por y para mujeres.

-¿Quién es Pepa Salazar y por qué su forma de hacer moda genera tanto impacto?

- No sé si la palabra es impacto. Todo es cíclico y llevo mucho tiempo trabajando. Disfruto mucho diseñando y me encantaría seguir creciendo, todavía me queda mucho por hacer y espero poder seguir disfrutando durante mucho tiempo.

- Ha vestido a mujeres empoderadas como Rosalía, Nathy Peluso o Aitana, ¿son el ejemplo de la nueva forma de concebir la moda femenina?

- Las tres trabajan muy bien su estética y usan la moda como una herramienta para crear una identidad. Al final es algo que acompaña a cualquier artista y puede formar parte de su discurso.

- Habla de su proceso creativo de la misma forma que lo haría un escultor, ¿qué le inspira, la prenda, la persona? ¿Dónde le asalta la inspiración?

-Puede ser de un concepto, una técnica una geometría o incluso una palabra. Creo que la inspiración no es algo fruto de la casualidad si no de un proceso largo de racionalización. La metodología de trabajo también influye en el resultado porque al final se convierte en tu manera de resolver problemas.

- Los 70 y los 80 vivieron el boom de las tribus urbanas, cuya indumentaria, entre otras cosas, los diferenciaba de la masa. ¿Su concepto de moda es una contraposición a la paulatina homogenización que está viviendo la sociedad?

- Intento mantener mi lenguaje y continuar con mi discurso porque es muy difícil no dejarse influenciar por las tendencias. La moda funciona como algo social dentro de un contexto determinado. La atemporalidad me interesa mucho a la hora de diseñar, aunque creo que es algo tremendamente complejo de conseguir

- ¿La moda actual ayuda a deconstruir la propia idea de lo que es ser mujer, desde un punto de vista personal e individual, más que social?

- La moda y, por lo tanto, la estética funciona en ambos aspectos creo, en el social global, cómo te perciben, y en el personal, cómo te defines. La moda siempre se ve como algo frívolo pero en realidad tiene una capacidad enorme de mandar mensajes.

- ¿Moda para crear identidad de género o para borrar la línea que separa un género de otro?

-Es importante cambiar lo que entendemos por el rol de género que se le atribuye a las mujeres y eso puede estar en hacer mas difusa la línea entre ambos.

- ¿Lo sexy y funcional pueden ir de la mano o son conceptos excluyentes?

- Nunca son excluyentes. Sexy pueden ser muchas cosas, puede ser tu personalidad, tu forma de gesticular tu carácter… Cada uno percibimos esa palabra de una manera, pero no tiene porque ir acompañada de sexualidad.

- ¿Qué presenta mayores obstáculos, hacer moda sostenible en la era del consumo exacerbado o ser mujer en una industria que, a pesar de lo que se piensa, es mayoritariamente masculina?

- Ninguna de las dos es un obstáculo si sigues tus convicciones lo que a veces resulta difícil.

- Decía Maria Grazia Chiuri que Los creadores imaginan un vestido, mientras que ella piensa en una mujer llevando un vestido, ¿puede ser el resumen de una moda femenina por y para las mujeres?

- Si, creo que es un buen resumen.

- ¿Han sustituido las redes sociales al cine a la hora de ser ese referente en el que encontrar la inspiración, sobre todo en el caso de los jóvenes?

- No creo. A través de las redes sociales evidentemente puedes estar al día de todo lo que ocurre actualmente, pero son complementarias a otras fuentes mas inspiradoras, como el cine o los libros, que pueden convertirse en referentes mas personales y por eso son mas valiosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pepa Salazar (@pepasalazar)

- Hablando de juventud, con sólo 23 años ya debutaba en la Semana de la Moda de Madrid y desde entonces no ha parado de cosechar triunfos, toda una lección para los que creen que lo éxitos han de llegar cuando ya se peinan canas…

-Por suerte todavía me quedan muchísimas cosas por hacer y muchos aspectos en los que crecer. Tengo proyectos nuevos muy estimulantes y lo importante es seguir aprendiendo continuamente, recibir estímulos y superarte.

- En la actualidad ha vestido a Rosalía, Aitana y Nathy Peluso, ¿antaño podrían haber sido Lola Flores y Rocío Jurado?

- No sé te decir porque no se si les hubiesen gustado mis prendas. Creo que su estética es diferente a la mía.