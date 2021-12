Zara y su felicitación de Navidad, lo que no esperabas ver y se convierte en el mejor cierre de 2021.

El 2021 se ha convertido en el año de Zara. No es que antaño no le fuera bien al buque insignia de Inditex, es que 2021 ha supuesto un avance para la firma. A sus nuevas colecciones de alta costura (los abrigos de Zara Atelier son la sorpresa del año) y a la recién asumida presidencia de Marta Ortega hay que añadirla la sorpresa que no esperabas y que se convierte en el mejor cierre de 2021 (para Zara y para los más navideños).

Así, el buque insignia de Inditex nos ha sorprendido a todos con una felicitación de Navidad que evoca a los mejores spots publicitarios de la década de los 90. Esos que cada Navidad esperábamos como agua de mayo y que este año llegan de la mano de Zara.

A través del cortometraje O Night Divine, dirigido por Luca Guadagnino y protagonizado por destacadas estrellas del cine, Zara nos felicita la Navidad como sólo Zara sabe, evocando el lujo y haciendo apología del sentimiento más irracional de la Navidad. No se nos ocurre mejor cierre de 2021 que el de Zara y su felicitación de Navidad.

Zara ha sorprendido al mundo estrenando la que quizás sea la felicitación navideña más cara y ambiciosa de la historia: un cortometraje de 40 minutos dirigido por el director italiano Luca Guadagnino que cuenta una historia de Navidad al más puro spot emblemático de estas fechas.

La película, que se ha publicado gratuitamente en su canal de Youtube, tiene un elenco de conocidos actores, como John C. Reilly (La delgada línea roja, Hermanos por pelotas), Hailey Gates (White Echo), Alex Wolff (Hereditary), Chloe Park o Gailey Gates, con un guion de Michael Mitnick (The Staggering Girl) y banda sonora del compositor español Alberto Iglesias, ganador de 11 premios Goya.

El buque insignia de Inditex ha estrenado su película y también ha publicado un breve tráiler, ambas en su canal de Youtube, además de diversos posts en redes sociales.

Un cuento de Navidad con varias historias

En este cortometraje, que se presenta a modo de cuento navideño, se cuenta la historia de cinco personas que se cruzan el día de Navidad en el hotel de St. Mortiz, un lujoso establecimiento en el que cambiarán sus vidas para siempre. La firma ha compartido a través de su cuenta de Instagram el bonito cartel de la película, así como varios clips promocionales.

