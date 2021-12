Las blusas de Zara como la alternativa elegante a los típicos looks de Navidad

A la hora de buscar el look de Navidad la mayoría de nosotras recurrimos a los básico (y lo clásico). Lentejuelas de Navidad, alguno de los vestidos negros que ya tenemos en el fondo de armario o quizás ese traje efecto arrugado que nos ha parecido distinto pero que, en el fondo, atiende a las características del típico look de Navidad. Eso es ir sobre seguro, aunque también hay otras formas de apostar a caballo ganador y salirse un poco del típico look de Navidad.

Si durante todo el año las blusas son nuestras mejores aliadas a la hora de apostar por un look elegante, no entendemos la razón por la que cuando llega Navidad nos olvidamos de ellas. Por eso os traemos las blusas de Zara que se presentan como alternativa elegante a los típicos looks de Navidad. Porque, si algo nos funciona, ¿por qué no vamos a seguir explotándolo?

Eso nos ocurre con las blusas de Zara en particular (y con cualquiera, en general), que siempre son una prenda súper elegante y con la que conseguir lookazos, pero de las que nos olvidamos. Si ya ha quedado claro que lso pantalones de tiro alto son muy favorecedores y elegantes, qué mejor manera de marcarnos un súper look de Navidad que se salga de lo típico con uno de estos combinado con algunas de las blusas de Zara que os proponemos.

Listas, estampadas, satinadas o vaporosas, así son las blusas de Zara como alternativa elegante a los típicos looks de Navidad que tienes que conocer si estos días andas buscando conjunto y quieres salirte un poco de los establecido.

Blusa jacquard con estampado de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa jacquard con estampado de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Blusa con estampado azul y negro de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con estampado azul y negro de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa con cuello perkins y mangas abullonadas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con cuello perkins y mangas abullonadas tiene un precio de 25,95 euros.

Blusa con estampado moteado de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con estampado moteado de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa de color negro de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa de color negro de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa con estampado psicodélico de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con estampado psicodélico de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Blusa plisada de color verde de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, la blusa plisada de color verde de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Blusa estampada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa estampada de Zara tiene un precio de 39,95 euros.