El traje 'arrugado' de Zara es lo que necesitas para un look de Navidad libre de lentejuelas y terciopelo.

Las tendencias de Navidad siempre están muy claras, aunque este año parecen estarlo todavía más. El terciopelo negro se ha convertido en la tendencia absoluta y buena prueba de ello es que una de las prendas más vendidas es este vestido negro de terciopelo.

En ese sentido, la que no quiera complicarse mucho la vida y quiera acertar con su look de Navidad no se dejará hipnotizar por un mono negro de maxi campana (aunque sea el más original que haya visto) e irá sobre seguro apostando por cualquier prenda de terciopelo. O de lentejuelas, otro clásico en los looks de Navidad.

Aunque si eres de las que buscan salirse de lo establecido, sea o no Navidad, y buscas un estilismo libre de lentejuelas y terciopelo (sí, existen), te presentamos el traje arrugado de Zara con el que marcarás la diferencia.

Te gusta ir a contracorriente, aunque más que ir a contracorriente, lo que buscas es no vestir como el común de los mortales. Por eso, esta Navidad tienes claro que no quieres ver una lentejuela ni un terciopelo ni en pintura. Te entendemos. Nuestras firmas preferidas (Zara incluida) nos han bombardeado con prendas de terciopelo y lentejuelas y ya no las queremos para nuestros looks de Navidad. Ahora queremos algo diferente y el traje arrugado de Zara nos lo ha dado.

Como su propio nombre indica, el traje arrugado de Zara se compone de unos pantalones y una blazer (que podemos usar por separado cada vez que nos venga en gana) en un tono achampanado. A simple vista podría parece un conjunto dos piezas sin más, pero el efecto arrugado sobre un tejido satinado es lo que hace que el traje de Zara suba de nivel y se convierta en la opción perfecta para un look de Navidad libre de lentejuelas y terciopelo.

El color, el tejido y el efecto, hacen que el traje de Zara tenga mucha personalidad, la misma que la mujer que apueste por él porque no quiere lentejuelas ni terciopelo. Se trata de un traje especial, por lo que te sentirás súper navideña si te decantas por él.

Recomendamos llevarlo con un lencero crudo debajo y la blazer cerrada para darle mucho más rollo al traje arrugado de Zara (que no es que esté arrugado, es que emula ese original efecto), además de apostar por algún detalle en rojo para que haga contraste (bien los pendientes, bien el labial o bien los zapatos).

Elijas los complementos que elijas y lo combines como lo combines, apostar por el traje arrugado de Zara para un look de Navidad libre de lentejuelas y terciopelo es todo un acierto.

Así es el traje con efecto arrugado de Zara para un look diferente esta Navidad

La blazer efecto arrugado de Zara está disponible desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 59,95 euros, mientras que los pantalones están disponibles desde la talla XS hasta la XL y tienen un precio de 39,95 euros.