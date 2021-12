Negro, de terciopelo y mini, así es el vestido más vendido de Zara de esta Navidad.

Zara lanza prendas nuevas casi al segundo, pero hay otras prendas que, por mucho que repongan, terminan convirtiéndose en las más vendidas y en las más difíciles de conseguir. Después de tener más que claro que el terciopelo negro es la tendencia más absoluta de la Navidad, cabe esperar que la prenda más vendida de Zara atienda a estas características.

A pesar de que otras prendas, como la camiseta negra de plumas, se ha convertido en virales (es tan socorrida y económica, que estamos seguras de que la veremos en más de un look de Navidad), hay básicos que siempre triunfan, sobre todo si, además, resultan económicos. De ahí que el vestido negro de terciopelo y mini de Zara se haya convertido en el más vendido de Zara de esta Navidad.

Hace un par de semanas que lo vimos en la web y nos enamoramos del vestido por completo. De terciopelo negro y en una versión muy cortita, el vestido de Zara se presenta con un favorecedor cuello a la caja y unos detalles drapeados en la zona del pecho y cintura.

Un diseño realmente sencillo y minimalista que tiene todas las claves para ser caballo ganador en los looks de Navidad. En aquella ocasión (por aquello de que todavía faltaban eones para que llegase Navidad) no compramos el vestido de terciopelo negro de Zara y no hay cosa de la que más nos arrepintamos.

Desde la primera vez que vimos este vestido sentimos un flechazo absoluto, por eso hemos vuelto a la web de Zara una y otra vez a ver si, por fin, está disponible en nuestra talla. Imposible, y mira que suelen reponer el stock con bastante celeridad, pero al igual que ocurre con otras prendas de Zara que se vuelven virales, este vestido negro de terciopelo tiene todos los ingredientes para ser el más vendido de esta Navidad. Y así es.

Además de presentar un tejido súper en tendencia, el diseño tan minimalista y sencillo invita a jugárnosla con los complementos, algo que nos parece mucho más interesante en un look de Navidad. Además, al presentar un diseño tan sencillo y atemporal, el vestido más vendido de Zara puede formar parte de nuestro fondo de armario de aquí a la eternidad.

Todas estas características, ya sean las que hacen que la prenda sea tendencia o las que la conviertene en una prenda de fondo de armario, hacen que el vestido de Zara sea el más vendido de esta Navidad, pero no son las únicas. Además de todas las maravillas que tiene el vestido mini de terciopelo negro de Zara hay que añadirle que no cuesta ni 25 euros y eso es una fantasía a la hora de dar un con vestido perfecto para los looks de Navidad.

Así es el vestido mini de terciopelo negro más vendido de Zara

Disponible desde la talla S a la L, el vestido mini de terciopelo negro de Zara tiene un precio de 22,95 euros.