Todo parece indicar que este año las comidas de Navidad se van a poder celebrar con normalidad (sólo hay que ver las reservas en los bares para darse cuenta de ello). El caso es que, después de la Navidad del pasado 2020, estamos un poco fuera de juego con los looks de Navidad. No tenemos claro si con unos vaqueros joya, combinados con una camiseta negra de plumas, habremos acertado o si fichar el eterno vestido negro sea garantía de éxito en nuestras comidas de Navidad.

Como en anteriores ocasiones (aunque ya no lo recuerdes), esta Navidad tienes varias (casi infinitas) comidas. Con amigas, de trabajo, en pareja, con los compañeros del colegio a los que no ves desde hace 20 años... Múltiples comidas de Navidad y ninguna idea de qué ponerte. Tranquila, hemos buceado por nuestras firmas preferidas y hemos encontrado tres looks de Zara y Mango que son perfectos para tres comidas de Navidad diferentes.

Con independencia de cuántas sean tus comidas de Navidad, nosotras hemos planteado los looks de Zara y Mango en base a una comida de Navidad con amigas, otra con los compañeros del trabajo y, la más especial de todas, una con tu pareja. Sigue leyendo y no te pierdas los tres looks más perfectos con los que vas a triunfar en tus comidas de Navidad.

Un vestido de terciopelo de Zara para la comida de Navidad con amigas

Os ha costado sangre, sudor y lágrimas poneros de acuerdo para hacer la comida de Navidad, tanto, que hasta el look para tal hazaña ha pasado a un segundo plano y no debe ser así. La comida de Navidad con amigas es la mejor comida de la Navidad y por ello te mereces marcarte el lookazo del siglo (luego, cuando tus amigas empiecen con las fotos para Instagram, lo agradecerás). Por eso, este año el día de la comida de Navidad con amigas nos vamos a tomar la licencia de ir un poco más sofisticadas de lo habitual.

El terciopelo nos encanta y es uno de nuestros tejidos preferidos para conseguir un lookazo en invierno y es por eso por lo que hemos elegido este vestido mini de Zara. Además de ser de terciopelo, tiene drapeado a la altura de la cintura que hace que sea súper favorecedor. Además, su cuello a la caja y la superposición del hombro hará que el look para tu comida de Navidad con amigas sea sobresaliente.

Por eso, este vestido de terciopelo de Zara nos parece muy buena opción para Navidad porque es sofisticado pero sin caer en lo sobrecargado. Nosotras te recomendamos que lo lleves con el pelo suelto y que apuestes por unas ondas rotas (las que más se pieden ahora en la peluquería, por cierto). Para completar el peinado y que el look tenga súper rollazo, colócate una diadema. Apuesta por un maquillaje natural en el que el protagonismo lo tenga el eyeliner de los ojos.

Lo mejor de todo es que el vestido de terciopelo de Zara para tu comida de Navidad con amigas sólo tiene un precio de 22,95 euros. Si éste no te convence, puedes ver otras propuestas de vestidos negros de Zara que, además de ideales, están a muy buen precio.

Traje satinado de Zara para una comida de Navidad con los del trabajo

De color negro y compuesto por una pantalón fluido y una blazer con hombreras marcadas, el traje satinado de Zara es ese conjunto dos piezas con el que, hagas lo que hagas, habrás triunfado y está claro que en la comida de Navidad de empresa necesitarás que tu outfit sea tu mejor aliado.

Con una estética que recuerda al concepto pijamero, el traje de Zara destaca por su tejido satinado y su corte fluido. Con mucha caída, el traje satinado de Zara se compone de una blazer fluida de cuello de solapa con los hombros muy marcados (el espíritu de los 80 nunca nos abandona). Aunque lo que más nos gusta de esta pieza, y lo que de verdad le da ese toque especial que necesitan los looks de Navidad, es su cierre frontal con lazada (muy cómodo además, para darle de sí durante la comida de Navidad).

De esta forma, la prenda queda holgada por la parte del escote y nos invita a llevar un top lencero con el que darle un punto súper sexy al conjunto. En el caso del pantalón, hablamos de una prenda de tiro alto (el más favorecedor de todos) y con mucha caída, que, en definitiva, es lo que le da rollazo total a este traje con el que Zara se adelanta a la Navidad.

Lo mejor de todo es que, al ser negro y atemporal, el fichaje del traje satinado de Zara es todo un acierto, ya que se convierte en ese eterno fondo de armario que nos salvará los looks para siempre, ya sea en esa comida de Navidad de empresa que te trae por la calle de la amargura o en ese evento de alto copete en el que no sabes qué ponerte.

El mono negro de Mango para la comida de Navidad de pareja

Da igual que llevéis toda la vida juntos, este año la Navidad se plantea tan especial que no se nos ocurre mejor forma de celebrarla que con una comida (creemos que es mejor un cena, pero para gustos, los colores) especial con tu pareja. Además, este año tienes ganas de sacar tu lado más sofisticado y qué mejor momento para hacerlo que esa cena con tu pareja de Navidad. Por eso, este mono que hemos encontrado en Mango Outlet nos parece ideal para llevarlo en Nochebuena. Somos muy fan de los monos, en general y éste, que está confeccionado en terciopelo, nos parece una opción perfecta para Nochebuena.

Es sencillo y nada sobrecargado, lo que te permitirá volver a usarlo en múltiples ocasiones, y el detalle del lazo en la cintura nos parece que le da un punto súper chic. A la hora de apostar por él en esa cena de Navidad con tu pareja, nosotras recomendamos llevar el pelo recogido en una cola alta con mucho volumen y flequillo de cortina. En cuanto al maquillaje, unos ojos ahumados y un labial en color nude nos parece la mejor de las opciones. Tiene un precio de 19,99 euros.