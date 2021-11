Lefties tiene todas las opciones de fiesta para brillar a tope con el look de Fin de Año.

Este año tenemos muchas ganas de Navidad, sobre todo de Fin de Año. Por eso ya estamos como locas preparando nuestros looks de Navidad, desde los vaqueros joya con los que tener un look sofisticado, pero un poco más informal, hasta ese vestido negro clave en los looks de Fin de Año, pasando por la camiseta negra de plumas con las que ir a la última moda en nuestros looks de Navidad.

Aunque tenemos más que estudiados los estilismos de Navidad, el look de Fin de Año no es algo que debamos dejar al azar, sobre todo este año. Como cada una de nosotras es mundo y a la hora de vestir hay veces que cambiamos de opinión (planteándonos opciones diametralmente opuestas), Lefties llega y nos plantea todas las opciones de fiesta para brilla a tope con el look de Navidad y no nos puede parecer más maravilloso.

Cindy Kimberly, una de las influencers españolas más cotizadas a nivel internacional, se ha convertido en la protagonista de la nueva colección de Lefties, Evening Woman Collection Aw21, mostrando los principales looks de fiesta para esta temporada. De la mano de la influencer nos adentramos en todas las opciones de fiesta de Lefties para brillar a tope con el look de Fin de Año.

Lefties sigue dando prioridad máxima consumidor y lanza esta nueva colección con la que no solamente te sentirás más tú que nunca, sino que la comodidad y la elegancia irán unidas en todas las opciones de fiesta para brillar a tope con el look de Fin de Año.

Así es la colección de fiesta de Lefties para los looks de Fin de Año

En esta nueva colección de fiesta de Lefties descubrirás prendas y accesorios combinables entre sí con inesperados contrastes y looks perfectos que resultan idóneos para la noche de Fin de Año (y para cualquier otro evento que tengas esta Navidad). Prendas que toman el color negro como base indiscutible por su atemporalidad y elegancia, además de ser combinables con el mejor denim en color negro o plata. La colección tiene una amplia presencia del glittering, los paillettes y el color velvet que destaca en americanas, vestidos y tops, con un brillo especial y chic en toda la colección.

También los accesorios que no dejarán indiferente a nadie: pendientes joya, diademas espectaculares, cinturones, bolsos en diferentes formatos, zapatos, sandalias y botas, estas últimas se convierten en una de las piezas estrella para completar el look de Fin de Año, por su gran versatilidad resaltando el carácter sofisticado, elegante y casual que se le quiera dar como toque final a los looks de fiesta en general y de Fin de Año en particualr.

En definitiva, unos outfits de lo más minimalistas y sencillos a la vez que destacan por su feminidad, manteniendo el equilibrio entre la elegancia y la sofisticación con el mejor estilo y las últimas tendencias para mujer.

Sí, ya sabemos que estas fechas están repletas de eventos y planes con seres queridos en los que querrás lucir tu mejor conjunto. Esta colección de Lefties, con la que brillarás allá donde vayas, te hará estar perfecta para cualquier ocasión. Por eso te traemos las mejores opciones para que brilles con luz propia en todos tos looks de Navidad y, sobre todo, en tu look de Fin de Año.

Algunas de las propuestas de Lefties para brillar con el look de Fin de Año

Entre las múltiples opciones de la nueva colección de Lefties para brillar con tu look de Fin de Año, nosotras hemos elegido algunas opciones que os contamos a continuación.

Vestido corto con tirantes de brillo: perfecto si eres de las que prefiere un vestido sencillo a la vez que elegante. Con escote holgado de tirantes brillantes, ese modelo será de lo más cómodo y original para estas fechas. Además, por su color y textura es de fácil combinación con un calzado y accesorios neutrales.

Blazer cropped: no nos podemos olvidar de las bajas temperaturas en esta época del año y lo difícil que nos es a veces combinar nuestro estilismo con un blazer, pero sin embargo esta se caracteriza por su cierre de botón y manga larga con hombreras, lo que hace que nos estilice mucho más nuestra figura. Además, está disponible en dos tonos: negro y fucsia, lo que hace su diseño perfecto para cualquier ocasión.

Vestido cruzado con lentejuelas: si eres una amante de las lentejuelas, este es tu vestido ideal con este corte cruzado y escote en pico con manga larga. Perfecto para una de esas noches de fiesta y desenfreno o para una de esas cenas de Navidad.

Conjunto top y falda cropped: si eres más de lucir conjunto, no puedes perderte esta opción de top corto de manga larga y cuello redondo con un acabado en flecos brillantes, combinable con esta falda corta con abertura lateral y con el mismo acabado. Ambos en color negro, lo que garantiza su atemporalidad y, sobre todo, la elegancia de esta tonalidad que siempre estiliza.