La blusa de Mango que rescata el escote icónico de los 90 y que volverás a llevar en 2022

Da igual si en los 90 eras adolescente, estaban en plena juventud o te iniciabas en la edad adulta. Si te hablamos del escote icónico de los 90 estamos seguras de que sabrás cuál es y por qué se ha convertido en el principal reclamo de una de las nuevas blusas de Mango.

Como estos días andamos buscando blusas elegantes que se conviertan en la prenda comodín de muchos de nuestros futuros looks (ojo a la blusa estampada para llevar como vestido), no es de extrañar que haya sido en una de ellas donde hayamos descubierto el regreso del icónico escote de los 90. Podría haber sido en el vestido bicolor de Mango del que nos habíamos enamorado días atrás, pero no, el escote noventero está presente en una de sus blusas y marca las nuevas tendencias que volverás a llevar en 2022 (parece que los revivals no acaban nunca).

De los 90 lo hemos reinterpretado casi todo, aunque la prenda más usada (por los siglos de los siglos) haya sido el vestido lencero. El regreso del escote icónico de los 90 supone un giro de tuerca a las tendencias y una vuelta a una década que tiene tantos seguidores como detractores.

En el caso del escote de la blusa de Mango, como ya te habrás imaginado, responde a esos frunces y aperturas clásicas de los 90. Si eras niña, jugarías a tirar de las cuerdas, con independencia de cómo te quedase la prenda, si eras adulta, te pasabas un buen rato ajustándolo para que quedara de la mejor forma posible.

En el caso de la blusa de Mango, el escote icónico de los 90 se presenta exactamente igual. Una especie de pico con un cordoncillo que, en función de si se ajusta más o menos, deja una especie de óvalo en el centro. Los cordoncillos también forman parte del escote noventero y se anudan en la parte trasera del cuello (como en los 90). Este cordoncillo puede dar mucho juego a la hora de crear múltiples escotes, algo que en los 90 quizás no nos planteábamos, pero ahora que ya somos expertas tenemos claro que vamos a llevar a cabo.

Al igual que otras tendencias de los 90, el icónico escote presente en la blusa de Mango, que es de color negro, por cierto, regresa para hacerse un gran hueco en las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas. La blusa de Mango es sólo la punta de lanza de lo que se verá en las primeras tendencias de 2022 y por eso es, quizás, la mejor forma de acercarse a una tendencia que ya teníamos algo olvidada.

A la hora de combinar la blusa de Mango con el icónico escote de los 90 que volverás a llevar en 2022 te recomendamos apostar por un look total black en el que el absoluto protagonista sea el ya mencionado escote.

Así es la blusa de Mango con el icónico escote de los 90

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, al blusa de Mango con el escote clásico de los 90 tiene un precio de 25,99 euros.