Mango tiene el vestido bicolor perfecto para un look de fiesta que va a arrasar esta Navidad.

No busques más. Si ya has fichado algunos de los vestidos negros de fondo de armario con los que salvarás tu look de Navidad, tienes solucionado el estilismo de Nochebuena con ese traje efecto arrugado que hace días que te hizo ojitos y sabes que haber fichado alguna prenda de lentejuelas de Navidad es el perfecto comodín ha llegado el momento en el que te hagas, por fin, con el verdadero vestido perfecto para un look de fiesta esta Navidad.

Se trata de un irresistible vestido bicolor de Mango que, nada más llegar a la web ha causado sensación. En blanco y negro y con unas mangas abullonadas con muchísima personalidad, el vestido bicolor de Mango pertenece a su colección de fiesta y ganas de fiesta es lo que precisamente nos entran al ver la prenda. Las tendencias bicolor hicieron una tímida aparición al principio de temporada, pero se han quedado entre nosotras para marcar la diferencia en determinados looks.

Eso es justo lo que nos ha pasado con el vestido bicolor de Mango y por eso mismo sabemos que es el que va a arrasar esta Navidad en los looks de fiesta. Además de fusionar y llevar a otro nivel la combinación del blanco y negro el vestido bicolor de Mango se presenta en un diseño muy rompedor y favorecedor que hace que sea perfecto para un look de fiesta.

En primer lugar, el vestido bicolor de Mango se presenta en una versión muy mini, un aspecto clave en lo que respecta a un look de fiesta rompedor. Pero el vestido bicolor de Mango todavía va un paso más allá y termina por convertirse en un look de fiesta perfecto con el que arrasar esta Navidad gracias al diseño de sus mangas. Bastante abullonadas y con una clara inspiración ochentera, las mangas del vestido bicolor de Mango le dan una punto súper transgresor a la prenda.

Además de la tendencia bicolor y las mangas abullonadas, el vestido de Mango perfecto para un look de fiesta también se presenta ligeramente drapeado en la zona de la cintura, lo que ayuda a que sea una prenda mucho más favorecedora.

En definitiva, el vestido bicolor de Mango es perfecto para un look de fiesta y tiene todas las papeletas para ser el que de verdad arrase esta Navidad. Lo mejor de todo es que el vestido bicolor de Mango es tan perfecto y tan favorecedor, que podrás llevarlo en múltiples eventos y marcarte un súper lookazo.

Así es el vestido bicolor de Mango que va a arrasar esta Navidad

Se trata de un diseño bicolor y en una versión muy cortita. Cuenta con un escote en pico y una amplia abertura en la espalda. El vestido bicolor se presenta en versión drapeada y cuenta con unas espectaculares mangas abullonadas.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el vestido bicolor de Mango que va a arrasar esta Navidad tiene un precio de 49,99 euros.