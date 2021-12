A la hora de buscar un look de Navidad son varios los factores a tener en cuenta. Desde cuáles son las tendencias que están arrasando (si no te has dado cuenta, el terciopelo negro es el que está triunfando), a cómo encontrar una prenda que sea versátil (bienvenido seas, vestido de terciopelo negro), pasando por buscar la diferencia con respecto al resto (gracias al cielo que tenemos el traje efecto arrugado que huye de terciopelos y lentejuelas).

El caso es que encontrar un look para las cenas de Navidad (sobre todo este año, que tenemos millones) se ha convertido en una tarea algo difícil si tenemos en cuenta todas esas aristas. Aunque, como ya llevamos muchas fiestas y cenas de Navidad a nuestras espaldas, lo que de verdad queremos es encontrar una prenda económica (mientras más barata, mejor) y que nos siente como un guante.

Además de poder darle luego un poco de vida y que no se convierta en una prenda exclusiva de Navidad. Hemos encontrado esa prenda y estamos encantadas de poder decir que Stradivarius vende por 20 euros el vestido negro y con truco que arrasa para las cenas de Navidad.

Podríamos fingir que el precio del vestido de Stradivarius no es lo que nos resulte más llamativo, pero sería una mentira atroz. Poder fichar un vestido para las cenas de Navidad por sólo 20 euros nos parece una fantasía total porque eso nos ofrece la posibilidad de invertir una cantidad un poco más elevada en los complementos, por ejemplo.

Además, que hacernos con un vestido para las cenas de Navidad por 20 euros hace que nos deshagamos por completo de todos los remordimientos que nos invaden cada vez que nos compramos alguna prenda nueva. Aunque el precio, como ya imaginarás, no es lo único que hace que este vestido negro de Stradivarius arrase para las cenas de Navidad.

Como avanzábamos al principio, el vestido negro de Stradivarius viene con truco y eso no significa otra cosa que gracias a su forma, corte y costuras se ciñe perfectamente al cuerpo estilizando por completo la figura. De color negro (lo hemos repetido de manera insistente), el vestido de Stradivarius se presenta en una versión muy cortita y con el cuello a la caja, pero son los frunces del frontal y una costura en zigzag (ese es el truco) los que consigue que la prenda siente de miedo.

El truco de la costura en zigzag hace que el vestido negro de Stradivarius no resulte incómodo (las prendas ceñidas en exceso terminan por molestarnos) y cree un efecto visual muy favorecedor. Entre el precio, el color, el corte y el truco, el vestido de Stradivarius se ha convertido en la prenda perfecta para las cenas de Navidad y un básico de fondo de armario que estamos seguras daremos mucho uso.

Así es el vestido negro y con truco de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro y con truco de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.