La americana definitiva es blanca, cropped, está en Mango y es el mejor fichaje del siglo

¿Se puede morir de amor al ver una prenda que, además, es el mejor fichaje del siglo? Sí, se puede, y lo vas a entender muy bien en cuanto te desvelemos el secreto. No queremos despistarte y hacer creer que es el vestido bicolor súper en tendencia la prenda de la que hablamos o que, por el contrario, tampoco nos referimos a ese vestido de punto súper calentito que ya se ha convertido en tu uniforme del invierno, ni siquiera estamos pensando en los vestidos negros de fondo de armario, aunque el resultado es mucho mejor.

Como habrás imaginado, la prenda con la que hemos muerto de amor y se ha convertido en el mejor fichaje del siglo no es otra que la americana blanca y cropped de Mango que, sin duda, es la americana definitiva.

Después de haber visto la americana de Mango tenemos súper claro que se trata de la definitiva, del fichaje estrella de la temporada, el siglo y hasta el milenio. Te podemos explicar todas sus bondades (y lo haremos), pero sabemos que nada más verla entenderás por qué es la americana definitiva. Gran parte de la culpa de haber sentido ese flechazo lo tiene la modelo que luce la americana en la web de Mango.

Con una estética que evoca los mejores y más sofisticados looks de los 80, la americana blanca y cropped de Mango la luce una modelo que combina la prenda con un pantalón negro de tiro alto, un bralette de color negro y una gargantilla. Remata el outfit una melena alborotada y voluminosa (muy años 80) y unos perfectos labios rojos. Con semejante carta de presentación es imposible no caer rendida ante los encantos de la americana de Mango, pero no son las únicas bondades de la prenda.

Cuando pensamos en la americana definitiva siempre se nos viene a la mente la típica blazer de color negro, sin darnos cuenta de que, si apostamos por una en color blanco, estaremos ganando en estilo. Esa es una de las razones que hacen de la americana de Mango la pieza definitiva.

Al favorecedor y elegante color hay que añadirle que la americana se presenta en una versión cropped, un corte súper favorecedor y con el que estaremos remarcando nuestra cintura y gracias al que podremos apostar por pantalones de tiro súper alto sin renunciar a que nuestra figura se vea estilizada. Además, la americana de Mango se presenta en una versión cruzada, mucho más elegante que otro tipo de cortes.

Si hacemos balance y recopilamos todas las bondades de la prenda, no podemos más que dar fe y constatar que la americana blanca y cropped de Mango es la definitiva y que hacernos con ella será habernos marcado el mejor fichaje de siglo. Sin exagerar, porque las combinaciones de la prenda son tantas, que nunca nos aburriremos de ella.

Así es la americana blanca y cropped de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la americana blanca y cropped de Mango tiene un precio de 59,99 euros.