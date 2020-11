Descubre los cinco cócteles que puedes hacer en casa para disfrutar de una velada sofisticada

Siempre que nos quedamos en casa tenemos la sensación de ser unos vagos que se pasan todo el fin de semana con dudosos estilismos y que comen y beben lo primero que encuentren al abrir el frigorífico. Pero no hay ninguna regla no escrita por la que debamos convertirnos en pordioseros cuando permanecemos en nuestro hogar y no pisamos la calle. Es cierto que estamos algo más perezosos y que la actividad se reduce a ver películas en bucle y, en ocasiones, aprovechar para rendirle un pequeño culto al cuerpo.

No hay nada de malo en hacer eternas sesiones de peli, manta y sofá mientras nos pintamos las uñas. En absoluto. De hecho, es nuestra principal recomendación si lo que buscas es desconectar la mente. Sabemos que este fin de semana aprovecharás para ponerte al día con las series que no has visto y que lo mismo te inspiras en ellas a la hora de experimentar con tus looks, así que lo que te proponemos es que lo hagas de una forma algo más sofisticada.

No es que queramos que te quites el chándal y te coloques el vestido de Fin de Año (que, si te apetece, tampoco te vamos a quitar las ganas), es que le des un aire algo más sofisticado a tu plan casero preparándote un súper cóctel con el que disfrutar de la velada al más puro estilo Hollywood. Ya sea sola, con tu pareja, con tus compañeras de piso o con quién sea que quiera disfrutar de tu compañía, date el lujazo de disfrutar del más casero de tus planes con una buena sesión de cócteles sofisticados.

Cóctel de sidra caliente con ponche de ron

Es uno de los cócteles más apetecibles cuando bajan las temperaturas por el efecto que provoca y, además, está buenísimo.

Ingredientes

6 tazas de sidra de manzana.

1/ 2 cucharadita de clavos enteros.

1/ 4 de nuez moscada en polvo.

4 palos de canela.

Elaboración

Calienta todos los ingredientes hasta que hiervan y deja la mezcla a fuego lento durante 10 minutos. Cuela la mezcla para retirar los restos de clavo y los palitos de canela y sirve el cóctel muy caliente.

El cóctel llamado Sol de invierno

¿Puede un cóctel ser sofisticado y, además, estar cargado de vitaminas que ayuden a nuestras defensas? Sí, sí que puede. Se trata del cóctel Sol de invierno, que está cargado de vitaminas gracias a la mezcla de mandarinas y zumo de limón. Aunque no son los únicos ingredientes de este afrutado cóctel, también lleva licor y vodka, una bebida perfecta para los días más grises.

Ingredientes

El zumo de 2 mandarinas.

El zumo de medio limón.

Una parte de triple seco y tres partes de vodka.

Una ramita de romero.

Elaboración

Mezclar todos los ingredientes y servirlos en un vaso ancho.

El clásico cóctel Manhattan

El Manhattan es considerado el cóctel más famoso del mundo. Inventado en el Manhattan Club de la ciudad de Nueva York, este clásico nos parece un cóctel perfecto para una velada sofisticada en la que disfrutar de pequeños tragos mientras se ven los grandes clásicos de la edad dorada de Hollywood.

Ingredientes

2 onzas de bourbon.

1 onza de vermú dulce.

Un chorrito de Angostura.

Un chorrito de licor amargo de naranja.

Elaboración

Mezcla todos los ingredientes en un vaso mezclador con hielo y revuelva hasta que quede bien frío Cuela en una copa. Adorna con una cereza.

Cóctel canciller

Ingredientes

2 onzas de whisky.

1 onza de Oporto.

1/5 onza de vermú francés.

Elaboración

Mezclar todos los ingredientes con hielo y servir en una copa fría.

Cóctel de café

Eres de las que no perdonan el café de por la tarde y te da igual que tu sesión de cine casero no sea tan sofisticada como te proponemos. Tranquila, puedes disfrutar de tu mayor place y, además, convertirlo en cóctel. Con unos sencillos pasos podrás preparar el cóctel perfecto con el café como protagonista.

Ingredientes

2 tazas de café recién hecho.

1/ 2 onza de crema de licor.

1/ 2 onza de licor café.

1/ 4 onza de vodka.

Elaboración