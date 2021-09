Ikea tiene el escritorio 'low cost' perfecto para volver al teletrabajo y hacer de tu salón una oficina

Es inevitable. A no ser que nos haya tocado la lotería, volver al trabajo con la llegada de septiembre es una realidad de la que no podemos escapar. Por eso, inmersos en pleno proceso de supervivencia al síndrome postvacacional, toca replantearse cómo vamos a organizar nuestro hogar ahora que el teletrabajo se hace muy presente en nuestra vuelta a la oficina. La mayoría de nosotros hemos optado por hacer del salón nuestra oficina, aplicando todas las ideas de decoración para que nuestro salón parezca más grande, pero ahora que el teletrabajo es una realidad cada vez más notable, toca buscar el escritorio perfecto con el que hacer de tu salón una oficina.

A la hora de dar con el escritorio perfecto con el que hacer de tu salón tu nueva oficina hay varios aspectos que debes tener muy en cuenta. Sobre todo si quieres que este elemento de nueva incorporación no desentone en la decoración de tu salón y, además, resulte de lo más funcional (que, al final, de eso es de lo que se trata).

En ese sentido (y como tantas otras veces), Ikea nos lo pone bastante fácil. Además de ayudarnos con el almacenamiento de un salón pequeño, la cadena de muebles low cost nos presenta el escritorio perfecto para volver al teletrabajo y hacer de tu salón una oficina. Se llama Micke, es de color blanco y tiene todas las papeletas para convertirse en tu mejor amigo ahora que toca volver al teletrabajo.

Todos pensábamos que después de dejar atrás nuestra etapa de estudiantes el escritorio sería un mueble más de nuestro hogar, un elemento al que no prestar atención porque sólo lo usaríamos para colocar sobre él elementos decorativos y la ropa que nos acompaña en nuestro día a día. Pues no.

Ahora el teletrabajo se ha convertido en una realidad que parece que nos acompañará durante mucho tiempo (ha venido para quedarse), por eso toca revisar nuestro concepto de escritorio y plantearnos que quizás ha llegado el momento de establecer en nuestro salón nuestra nueva oficina.

Podemos convertir en oficina nuestro dormitorio, pero es preferible no establecer nuestro lugar de trabajo en el rincón de descanso. Si todavía no te has puesto manos a la obra, ha llegado el momento de que fiches el escritorio perfecto para hacer de tu salón una oficina y con Ikea será súper fácil y low cost.

Así es el escritorio low cost de Ikea

Bajo el nombre de Micke, el escritorio de Ikea tiene un tamaño perfecto (105x50 cm) para que se convierta en un elemento más de tu salón y puedas usarlo de oficina.

Un look de líneas sencillas que queda bien en cualquier parte. Se puede combinar con otros escritorios o módulos de cajones de la serie Micke para tener más espacio de trabajo. El práctico diseño de la parte posterior permite ocultar los cables.

Aunque nuestro preferido es el escritorio de color blanco, Ikea pone a disposición de los usuarios cuatro modelos diferentes, teniendo el negro y el marrón entre sus otras opciones de colores. Si te ha tocado adaptarte a esta nueva realidad laboral y estos días estás volviendo al teletrabajo, debes saber que el escritorio de Ikea con el que hacer de tu salón una oficina tiene un precio de 69 euros.