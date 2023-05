De las monteras toreras a la pamela más viral, así es la nueva firma favorita de la Reina Letizia

La Reina Letizia tiene un ojo para descubrir las mejores firmas y diseñadores y nunca deja de sorprender. Si sus looks siempre se terminan convirtiendo en fuente de inspiración (madres de Comunión, atentas a su último vestido blando de encaje), los complementos por los que apuesta no dejan indiferente a nadie. Aplaudido estilismo el que la Reina Letizia llevó a la coronación de Carlos III, lo que más destacó fue el espectacular sombrero con el que lo complementó la monarca. Su dos piezas rosa chicle de Carolina Herrera (en un posible guiño a los estilismos de la Reina Isabel II) subía de nivel gracias a un espectacular sombrero que terminó acaparando todas las miradas (sus tocados de la firma Cherubina ya nos habían dado pistas sobre lo importantes que son para la monarca las piezas que se colocan sobre la cabeza).

Obra de Isabel Terroso, este sombre pertenece a la que parece la nueva firma favorita de la Reina Letizia, ya que no es la primera vez en la que la monarca confía en las manos de esta artesana. Artesa que, por otra parte, ha visto cómo ha pasado de tener las monteras toreras más ideales (y no para llevarlas con el traje de luces, precisamente) a ser la responsable de la pamela más viral de la Reina Letizia.

Tras el éxito del estilismo de la reina Letizia en la coronación de Carlos III en cuanto a elegancia se refiere, Isabel Terroso, la diseñadora encargada de su comentado sombrero y responsable de la firma Balel, nos ha revelado algunos detalles de la creación y de cómo ha sido trabajar mano a mano con el equipo de estilistas de doña Letizia.

No era la primera vez de la Reina Letizia

Muy discreta con su trabajo, Isabel Terroso confiesa que esta no era la primera vez que había trabajado con la Reina Letizia, aunque sí la que más relevancia ha tenido. "Fue un tocado más pequeño, para el funeral del Duque de Edimburgo, no tuvo tanta trascendencia, a un funeral hay que ir más discreta, era otra cosa distinta pero sí que dejé ahí mi manera de trabajar, por ahí ella conectó con mi trabajo y mi forma de trabajar".

Todos los secretos detrás del famoso sombrero de la Reina Letizia

Reconociendo que la pieza que la Reina Letizia lució sobre su cabeza era algo único, Isabel Terroso ha revelado la procedencia del tull que lucía el tocado. "Es uno de esos tules que ya no se fabrican, son joyas, tengo partidas muy concretas que guardo para ocasiones muy especiales y este que además tenía el mismo color, el destino dijo es este".

Aunque la propia diseñadora nos ha reconocido que su creación era muy fácil y cómoda de llevar, explica que sí que tuvo varias pruebas con doña Letizia para enseñarle la mejor manera de lucir este tipo de sombreros. "Se lo probó las veces que fueron necesarias, yo no lo sé muy bien pero vamos, lo necesario para que cogiera cómo había que ponerlo y fácil".

Una sombrerera discreta que se toma con humor los memes

Tras este gran éxito, la diseñadora espera seguir trabajando para sus clientas entre las que también se encuentran algunos rostros conocidos (como Marta Sánchez, como se ve en su perfil de Instagram) que prefiere seguir manteniendo en la intimidad.

"Sí hay más clientas mías conocidas, pero siempre saben que mi atelier es privado, no da a la calle y yo callo. No cuento nada de nada y eso para ellas es mucha tranquilidad", explica. Tomándose con humor las críticas que haya podido recibir su trabajo y reconociendo que ha visto algunos memes que se han hecho, Isabel muestra su sentido del humor. "Ya los había hecho yo misma antes, ya sé cuáles van a ser los memes de cada cosa que hago, si hay alguno original digo, en ese no había caído. Forma parte de la vida, no pasa nada", cuenta.

Monteras toreras, la pieza más emblemática de Balel

A pesar de haber saltado a la fama por el espectacular sombre que lució la Reina Letizia en la coronación de Carlos III, Isabel Terroso tiene una pieza realmente emblemática entre sus creaciones. Se trata de las espectaculares monteras toreras que la diseñadora reinterpreta para toda clase de eventos, desde fiestas y alfombras rojas a bodas y eventos más reservados.