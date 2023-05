La Reina Letizia con vestido de encaje blanco o cómo ser la madre de Comunión mejor vestida

La Reina Letizia se ha convertido en la musa oficial para los grandes eventos. Si ella se pone un vestido de flores hecho en Sevilla para una recepción, nosotras se lo queremos copiar para una boda de primavera. Ahora, con las BBC a la vuelta de la esquina, toca buscar el perfecto look de invitada y, aunque los trajes de chaqueta para un look de madre de Comunión nos parecen ideales, nada como el vestido de encaje blanco que la Reina Letizia ha rescatado para su último evento y el que se convierte en el mejor look para una madre de Comunión.

Tras celebrar el 16 cumpleaños de la Infanta Sofía en la más estricta intimidad, los Reyes Felipe y Letizia protagonizan su primer acto de una semana marcada por la Coronación de Carlos III en Londres, que se celebrará este sábado y donde los monarcas ocuparán un lugar muy destacado.

Sus Majestades han recibido con honores en el Palacio Real al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro, y la primera dama, Verónica Alcocer, que se encuentran de visita Oficial en España. Un acto que ha tenido lugar en el Patio de Armas y en el que ha reinado la cordialidad y la cercanía entre ambos matrimonios, y en el que Doña Letizia ha vuelto a dar una lección de estilo y elegancia con su primaveral elección.

Así es el look de la Reina Letizia que las madres de Comunión querrán copiar

Después de los maravillosos estrenos con los que nos ha enamorado en sus últimas apariciones, la Reina ha tirado de fondo de armario y ha recuperado un vestido blanco de encaje semitransparente de Sfera que hasta ahora solo había lucido en una ocasión: en junio de 2022, durante el acto de entrega de la bandera nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial, en Cartagena, Murcia.

Un diseño low cost -en su día costaba 30 euros- y made in Spain tan favorecedor como versátil. Sin mangas -lo que nos ha permitido ver sus brazos torneados-, de largo midi, línea trapecio y cuello redondo, destaca por sus bordados florales, delicados y románticos.

Como complementos, que han elevado todavía más un look de por sí sobresaliente, Doña Letizia ha escogido unos salones destalonados de Carolina Herrera con tacón medio en color nude -que comparte con su hija Leonor- y uno de los bolsos más bonitos de su vestidor; nos referimos al pequeño modelo de flores multicolor de Furla que estrenó en octubre de 2022 durante su Viaje de Estado a Alemania y que le hemos visto en varias ocasiones.

Un estilismo reciclado pero completamente novedoso que ha coronado con unos pendientes nuevos que prometen convertirse en unos de sus favoritos: unos aros formados por perlas de diferentes tamaños sofisticados y muy favorecedores. Y en su dedo índice, como en cada una de sus apariciones desde el pasado 6 de enero, el anillo de Coreterno.