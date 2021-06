Decoración de terraza: Ideas para sacarle el máximo partido con guirnaldas y farolillos

La terraza es esa parte de la casa que, ya sea en soledad o en compañía, se convierte en la mejor zona en la que disfrutar de un ratito de ocio y relax. Con independencia de su tamaño (siempre le podemos sacar partido a una terraza pequeña), para muchos esa zona del hogar se convierte en el lugar en el que todo ocurre. Por eso, no dudamos en aplicar las mejores ideas de decoración para hacer de la terraza el mejor sitio para comer con amigos y aclimatamos nuestra parte favorita de la casa para poder disfrutarla al máximo.

La terraza, entre otros múltiples usos, se convierte en ese lugar en el que disfrutar de una buena reunión, de un almuerzo y de una cena. Ya tenemos preparada la vajilla vintage con la que decorar la mesa y hasta hemos tirado de truquillos para decorar la mesa con estilo, pero, ¿qué ocurre con la iluminación de la terraza? ¿Qué podemos hacer para sacarle el máximo partido a la terraza cuando creemos que ya lo hemos hecho todo? Muy sencillo, para llevar a otro nivel la decoración de la terraza, sólo debemos apostar por llenarla de guirnaldas y farolillos, los mejores aliados decorativos.

Hemos visto imágenes de terrazas decoradas con guirnaldas y farolillos en multitud de películas y el efecto que causan nos parece irresistibles, así que, ¿por que no apostamos por estos elementos decorativos en nuestra propia terraza para que parezca de película? Para tener controlada la decoración de la terraza y sacarle el máximo partido con nuestras guirnaldas y farolillos, hemos hablado con los expertos decoradores de Ikea, que nos han dado algunas claves para que nuestra terraza sea la envidia de todos los vecinos.

Cómo colocar farolillos sobre la mesa de comedor de exterior

Una de las zonas de la terraza o jardín más importantes a la hora de iluminarla es la mesa del comedor. Debemos conseguir una iluminación directa pero que sea acogedora, que nos invite a estar cómodos sin deslumbrarnos, pero a la vez, proporcionando la luz suficiente. Te damos alternativas para colocar los farolillos sobre la mesa de comedor de exterior.

Si tienes techo sobre la mesa de la terraza, como en la imagen, es tan sencillo como clavar en él unas argollas o pequeños soportes. Ahí puedes enganchar los farolillos de una forma súper sencilla.

Si, por el contrario, no hay techo sobre la mesa de comedor, coloca una cuerda que vaya de un lado a otro de la terraza, anclada. En esa cuerda, engancha los farolillos suspendidos sobre la mesa. Si no tienes techo ni puedes colocar una cuerda porque el espacio es demasiado ancho (o simplemente no puedes hacerlo), lo mejor es colocarlos bajo la sombrilla, como te explicaremos en la siguiente idea.¿Quieres un truquito extra? Cuélgalos a diferentes alturas de la mesa con cuerdas más largas o más cortas, para dar mayor dinamismo y belleza al espacio.

Farolillos y guirnaldas debajo de la sombrilla para un rincón idílico

Esta alternativa es genial, tanto si no puedes colgar los farolillos sobre tu mesa de comedor con ninguna de las opciones anteriores, como para crear un rincón idílico en el que pasar veladas y noches de verano estupendas.

Puedes alternar el colgar los farolillos grandes de las varillas de tu sombrilla con alguna guirnalda enredada en la misma, dependiendo de cómo de grande sea tu sombrilla y cuánta luz quieras sobre la mesa del comedor.

Guirnaldas y farolillos para un rincón de lectura

Si tienes un espacio en el que tomar el sol, leer o simplemente relajarte, también puede ser otro lugar fantástico para iluminarlo con farolillos suspendidos sobre el sillón o hamaca.

Pequeñas guirnaldas de farolillos enredadas en las plantas

Las guirnaldas de farolillos son otra alternativa de iluminación decorativa de exterior ideal para terrazas con poco espacio. Si tienes una planta relativamente frondosa, puedes enredarlas en ellas, o bien colgarlas en la sombrilla como veíamos antes, en barandillas como en la siguiente idea. Nos gustan todas las formas de introducir guirnaldas solares en nuestra terraza.

Guirnaldas y farolillos en las barandillas de la terraza

Los farolillos también son ideales para alegrar partes de nuestro jardín o terraza con las que no solemos contar demasiado, como pueden ser las barandillas. Colócalos de tal forma que no impidan agarrarse pero que queden bonitas. La barandilla pasará de ser una parte más, a ser una parte especial

Guirnaldas y farolillos de colores para alegrar la terraza

Los farolillos que coloquemos en nuestra terraza o jardín no tienen por qué seguir una línea monocromática: podemos alegrar muchísimo el espacio si combinamos diferentes colores de farolillos solares para colgar. Para el verano, estas tonalidades pastel, como el azul o el rosa, son ideales, ¿no te parece?

Guirnaldas y farolillos camuflados entre la vegetación de la terraza

Por último, si tienes plantas en la terraza o el jardín, colocar farolillos cerca de ellas también es una idea que nos gusta muchísimo, sobre todo si tienen un estampado que se camufla y hace de tu terraza un entorno mucho más tropical.