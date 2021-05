Cinco ideas para decorar la mesa con estilo y ser la mejor anfitriona en las comidas con tus amigos

Disfrutar de una buena comida con la mejor compañía es uno de los mejores placeres de la vida. Un plato delicioso, una agradable conversación y la posibilidad de crear recuerdo nuevos con familiares y amigos es algo realmente maravilloso. Por eso, las más cocinitas (y las menos también) disfrutan abriendo las puertas de su casa para invitar a sus amigos a comer.

A pesar de que la comida siempre es lo primordial, cómo esté decorada la mesa es el primer paso para que la anfitriona de la casa triunfe por completo en una comida con amigos. Aunque ellos, nada más entrar por la puerta de tu casa, sepan que eres una experta decoradora por las ideas tan originales para decorar con plantas y flores que has llevado a cabo.

Puede que tu casa cuente con una y hayas decorado la terraza para hacerla el mejor sitio para comer con amigos, que un rincón de tu cocina sea el centro de operaciones para las quedadas con amistades o que tu salón sea tan grande que dispongas de una buena mesa de comedor.

Sea como sea, si de repente tienes que comprar estas sillas rojas rebajadas porque no tienes dónde sentar a tus amigos o si por el contrario tienes tantas que es imposible ocuparlas todas, los expertos decoradores de Ikea nos han propuesto cinco ideas para decorar la mesa con estilo y ser la anfitriona perfecta con tus amigos.

Detalles personalizados, cómo combinar la vajilla en función de los manteles... Descubre algunas de las ideas más sencillas para decorar la mesa con estilo y ser la envidia de todos tus comensales con muy poco.

Manteles y caminos para la decoración de una mesa con estilo

Empezaremos por lo principal, los textiles. Dependiendo del tipo de mesa que tengas en casa, puedes sacarle partido de una forma u otra. Por un lado, puedes utilizar el propio mueble como parte de la decoración de la mesa. Por ejemplo, si tienes una mesa de madera, estilo rústico, quedará genial si la dejas al descubierto. El efecto de la propia madera le dará un toque muy favorecedor y tan solo deberás decorarla con los platos y complementos que añadas.

Si tienes una mesa más moderna, puedes aplicar esta otra idea sencilla y original de decoración. Con tan solo unos manteles individuales puedes vestir la mesa para decorarla (y también protegerla). Es una decoración sencilla, económica y muy favorecedora, ¿Qué te parece?

Por otro lado, puedes optar por vestir la mesa del salón con un bonito mantel e, incluso, combinarlo con un camino de mesa. Piensa en estas telas como tu lienzo en blanco. Si tienes dudas, una opción segura es apostar por un mantel liso que te permita jugar de diferentes formas con la vajilla que coloques encima. Los colores claros, como los crudos o los blancos, siempre son un acierto en este caso, especialmente si tus platos tienen algún tipo de estampado.

¿Protagonismo para la vajilla o para el mantel?

Puedes plantearte la decoración de la mesa de la siguiente forma: ¿quiero darle protagonismo a la mesa en sí o quiero que destaque la vajilla y sea la que marque la diferencia?

Elijas lo que elijas, nosotros te recomendamos que, para ponértelo más fácil, sigas la siguiente regla: si pones un mantel estampado, acompáñalo de platos y vasos lisos (o semitransparentes, como el que te mostramos en la foto) y, si por el contrario pones un mantel o un camino liso, atrévete a introducir una vajilla con dibujos o estampados e introduce más detalles.

Centros de mesa originales para una decoración con estilo

Los centros de mesa son unos acompañantes excelentes para hacer una presentación de mesa bonita y sorprendente. Y lo mejor es que puedes diseñarlos con cualquier cosa, ya sea un arreglo floral, como el de la foto, unas velitas o con la combinación de diferentes objetos, como un bol o una fuente.

Si tu mesa no es demasiado espaciosa, juega con las medidas de este elemento decorativo para que no entorpezca tu velada o, sencillamente, retíralo y colócalo en otra parte de la casa para que no moleste. En este caso, las flores siempre son comodísimas porque quedan bien en cualquier espacio.

Vasos y jarrones de cristal para decorar la mesa

Otra idea original y muy sencilla para decorar una mesa es jugar con la cristalería. Y es que es tan elegante que queda bien en prácticamente cualquier decoración de mesa. Recomendamos apostar por la nitidez de unos vasos y unas copas transparentes con un grabado fino. La luz natural que entra por la ventana y traspasa el cristal le da al espacio un efecto casi mágico, ¿verdad?

Si quieres darle un toque más desenfadado, recuerda que hay un montón de opciones diferentes para decorar la mesa con vasos de cristal. Por ejemplo, puedes utilizar algunos con un corte más liso e incluso, puedes aventurarte y colocar unos vasos de colores.

Detalles caseros para decorar la mesa y triunfar con los amigos

¿Quieres darle a tu mesa un toque personalizado y especial? Nosotros te animamos a que des las pinceladas finales a la decoración de la mesa con unos detalles caseros.

¿Qué tal elaborar una pequeña carta con el menú que hay preparado? Es una forma muy original de presentar la mesa como un restaurante profesional y no cuesta nada hacerla. Puedes añadir pequeños guiños sobre cada plato e, incluso, inventarte sus nombres con una idea ingeniosa que haga reír a todo el mundo.

También puedes acompañar esa carta con un toque decorativo, como una ramita o un lazo. Otra opción podría ser una pequeña tarjeta con el nombre de cada persona para que sepan dónde sentarse o marcar las copas con un color o un posavasos especial para no confundir las copas.

Estos detalles te ayudarán a ser la mejor anfitriona y conseguir triunfar con en la decoración de tu mesa y sin gastar apenas. Tus amigos querrán comer en tu casa siempre, aunque ello también pueden llevar a cabo estos pequeños consejos.