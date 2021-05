La seis ideas más originales para ordenar el armario y tener bajo control tu ropa y complementos sin gastar un euro.

El ascenso de temperaturas invita a que vayamos pensando en nuestros looks más fresquitos. Toca decir adiós a jerséis y chaquetones para dar la bienvenida a vestidos, shorts y bañadores. Nos encanta la idea de sacar del armario, por fin, nuestros conjuntos más veraniegos, aunque eso implique tener que hacer el temido cambio de armario. Antes de que eso ocurra, es recomendable empezar por ordenar el armario y así tenerlo todo controlado para cuando llegue el terrible momento.

Disponer de poco espacio quizás nos haga plantearnos ideas de almacenamiento para aprovechar el espacio en un dormitorio pequeño, pero que eso no nos frene a la hora de ordenar nuestro armario de forma original. Sobre todo, después de haber descubierto cómo renovar los muebles viejos y darle un nuevo aire a la decoración.

En ese sentido ya somos expertas y podemos hacer lo que queramos con nuestro armario para mantenerlo ordenado sin gastar un euros. Sobre todo si de lo que hablamos es de sacar un armario abierto de la nada. Si ya tienes elegidos los mejores colores para pintar la pared de un dormitorio, sólo tendrás que elegir en cuál de ellas colocarás ese armario abierto con el que, por fin, el orden vuelve a tu ropa y complementos.

Para ayudarnos a organizar nuestra ropa y complementos, hemos hablado con los expertos decoradores de Ikea, que nos han dado las seis ideas más originales para ordenar el armario sin gastar un solo euro. Para ellos la clave está en saber hacer de la creatividad nuestra mejor aliada. Saca papel y lápiz y prepárate para conseguir el armario más ordenado y organizado de todas tus amigas.

Recomendaciones para ordenar el armario

Antes de comenzar con las ideas originales para ordenar el armario y tener bajo control tu ropa y accesorios, es importante que te armes de paciencia y sigas una serie de pautas básicas para alcanzar la armonía que tu armario necesita.

Ordenar de una vez por todas. Es algo que harás de una vez y con toda tu ropa. Nada de medias tintas, aunque tardes más de un día, hazlo cuanto antes para ver pronto los resultados. Te sentirás más motivada. Así que coge toda la ropa que tengas en armarios, cómodas, cajas... y clasifícala por tipología. Deshazte de la ropa que no utilizas. Esto es básico y necesario, hay que reducir y eliminar toda aquella ropa que no usas. Para conseguirlo haz tres montones, por ejemplo, los pantalones que quieres quedarte, los pantalones que quieres tirar, y el tercer montón, con los pantalones que crees que necesitan un arreglo. Organiza el armario. Primero, diseña tu armario con soluciones de interior de armario según cuáles sean tus preferencias en ropa. Segundo, deja la ropa que usas menos en lugares menos accesibles. Por último, agrupa tu ropa por colores, de más oscuro a más claro. Ayúdate de todos los recursos. Ordenar armarios no sería lo mismo sin las cajas para ropa y las socorridas perchas. Te ayudarán a tener toda tu ropa a la vista y en orden. Si te preguntas cómo guardar los bolsos u organizar los zapatos, los organizadores de ropa para armario pueden ser la solución. Échale mano a los cajones. Usa los organizadores para las prendas más pequeñas, como ropa interior, separadores para tener todo a la vista o cajas y cestas para los complementos.

Organiza la pared como un armario abierto

Si tienes una pared libre en el dormitorio, utilízala como una especie de vestidor abierto que te ayude a distribuir diferentes prendas y complementos por el espacio. Estas son algunas de las ideas que te recomendamos para que quede perfecta:

Un espejo de pie en el que puedas verte de cuerpo entero.

en el que puedas verte de cuerpo entero. Si no guardaste en su día las cajas de zapatos, utiliza otras cajas de almacenaje (a poder ser monocromáticas), para guardar y apilar calzado junto con todo tipo de complementos.

(a poder ser monocromáticas), para guardar y apilar calzado junto con todo tipo de complementos. Varios ganchos en línea y a diferentes alturas anclados a la pared para las prendas.

para las prendas. Otros ganchos y barras para complementos más pequeños como joyas o cinturones.

Organiza zapatos y complementos de forma original

Nuestra propuesta favorita es colocar las cajas en torre y con fotos instantáneas pegadas para distinguir qué par de zapatos tenemos en su interior con un solo golpe de vista. Nos gusta mucho la idea de que la fotografía que acompañe a la caja haga referencia a un momento especial en el que llevaste esos zapatos.

Si no tienes cámara instantánea, puedes recurrir a la técnica de escribir con rotulador y letra bonita aquello que guardas dentro (puedes acompañar el texto con alguna frase motivacional para venirte arriba, si quieres). Es una forma súper personal y original de mantener ordenados los zapatos.

Organizar los accesorios con rieles y ganchos

Los rieles son ideales para organizar nuestros complementos pequeños en este armario abierto que estamos creando en nuestra pared, tales como collares, pulseras, diademas o pañuelos. Aunque, si te atreves a darle un toque todavía más llamativo, puedes colocar también unos zapatos bonitos, que te ayudarán con la decoración del dormitorio o vestidor.

Pero los rieles por sí solos no sirven de mucho si no añadimos ganchos que nos ayuden a sostener los diferentes complementos. Nuestra recomendación es que no coloques demasiados juntos en un mismo gancho para evitar enredos innecesarios o tener que sacar todos para acceder al último. Usa todos los ganchos que quieras y distribúyelos por los rieles.

Un joyero en la pared DIY para ordenar los complementos

No podía faltar algo hecho con nuestras propias manos, ¿no te parece? Esta idea nos encanta para colocar pequeños complementos como pendientes o anillos.

Hazte con un marco de fotos. Retira la parte posterior del marco. Retira el vidrio. Enrollando hilos o con una cuerda, crea una especie de riel que engancharás a ambos lados del marco. Pon tantos como quieras. En ellos puedes colgar pendientes o pulseras. La parte de abajo del marco puede servirte de soporte para los anillos.

Como verás, no es necesario gastar mucho dinero ni hacer grandes cosas para tener una forma original de guardar los complementos. El ahorro y la imaginación son los mejores compañeros de tu hogar.

Apuesta por una decoración para un armario abierto

En toda esta zona de organización de ropa y complementos nos falta un toque decorativo que la complete de la mejor forma posible. Aprovechando las fotos instantáneas de las que hablábamos antes, ¿por qué no te haces algunas con tus mejores looks? Así podrás tenerlas a la vista para que te sirvan de inspiración y le den un toque decorativo de lo más original.

Algo lógico, ordenar el armario para tener más espacio

Todas las ideas de organización para este armario abierto que hemos ido creando pasito a pasito nos encantan, pero la realidad es que necesitamos también tener toda nuestra ropa y calzado organizados de forma práctica.