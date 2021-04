Ideas de decoración inspiradas en la series del momento para que nuestra casa parezca sacada de la televisión

Sentarnos en el sofá a ver la serie que esté triunfando en ese momento tiene varias consecuencias. Primero, que no nos movamos del sofá en siglos por culpa de la trama. Segundo, que la serie nos guste tanto que queramos aplicar todas las tendencias en decoración de esa ficción en nuestra propia casa.

Inquietarnos con las intrigas palaciegas de The Crown, aficionarnos al ajedrez con Gambito de Dama o esperar la llegada de un Duque por culpa de Los Bridgerton es una cosa, pero lo que de verdad nos apetece en estos momentos es inspirarnos en estas series para darle un toque diferente a la decoración de casa. Ya hemos probado con ideas originales y coloridas para pintar la pared, incluso hemos apostado por colgar los cuadros en la pared de forma diferente, pero no conseguimos el efecto que estamos buscando. Por eso, ha llegado el momento de ahondar en las ideas de decoración inspiradas en las series del momento para que nuestra casa parezca sacada de la pequeña pantalla.

En muchas ocasiones la escenografía de algunas series ha resultado ser tan icónica como sus personajes, y los más fanáticos no dudan en replicar la decoración y muebles en sus hogares, oficinas o espacios de trabajo. Si bien es probable que ninguno de ellos quiera transformar su rincón de teletrabajo en un despacho de los años 60 o su sala de estar en un salón al estilo de la Regencia, puede que sí quieran adaptar esta estética a algún espacio y seleccionar detalles que lo hagan diferente.

Hablamos con expertos decoradores de Leroy Merlín, que nos ofrecen la oportunidad de recuperar la decoración de nuestras series favoritas, tomándolas como fuente de inspiración, y llevarla a casa a través de una selección de elementos de decoración que serán perfectas para cada uno de ellos.

Los Bridgerton: decoración de la alta sociedad británica del XIX

Los Bridgerton es una serie de Netflix ambientada a principios del siglo XIX, en la época de la Regencia, reflejando la vida de la alta sociedad británica. Entre el público no sólo ha calado la historia o los personajes, sino también las ubicaciones, las grandes casas y la decoración de estas.

Poca gente querrá prescindir de las comodidades del siglo XXI, pero quizás tampoco quieran renunciar a ciertos toques o elementos de la época: estampados florales en paredes y textiles, candelabros, marcos dorados, molduras, suelos de madera y, en definitiva, líneas clásicas y sencillas.

Gambito de Dama: geometría, colores y decoración vintage

La decoración vista en Gambito de Dama es un homenaje al estilo kitsch de los 60, y fuente de inspiración para los amantes de lo vintage. Sus colores, formas geométricas y la tapicería de terciopelo destacan en esos espacios y pueden convertirse en piezas clave de un salón actual.

Sin necesidad de convertir el salón en un set de rodaje, elegir un nuevo papel pintado, colocar una alfombra o renovar la tapicería del sofá con una más suave y combinarla con cojines a juego, siguiendo esta estética, pueden ser el cambio que haga que un hogar respire ese ambiente sesentero sin que parezca un decorado.

Emily en París: una oficina con decoración muy chic en casa

La oficina de Savoir, ese trabajo que motiva el traslado de Emily a París, es un espacio moderno con toques clásicos (como las molduras), paleta monocromática, detalles chic y, por supuesto, a la moda y con aire parisino. Una referencia a la hora de decorar un espacio de teletrabajo en casa.

Una silla cómoda y un escritorio son elementos básicos en este espacio, pero siempre hay que ir más allá y atender a la decoración. Los recién nacidos home-office son un lugar en el que se pasan muchas horas y es importante que sean confortables sin descuidar la estética.

La Maravillosa Señora Maisel: una cocina con decoración estilo años 50

En los años 50, con La Maravillosa Señora Maisel, se encuentran también colores saturados, limpios y formas rectas como la de su clásica cocina blanca y roja de paredes enladrilladas.

Los muebles de cocina lisos son lo suficientemente sencillos como para combinar con un revestimiento de ladrillo o, en su lugar, un papel de pared del mismo efecto.

Big Little Lies: la decoración de un vestidor con el que soñar

El vestidor de Celeste en Big Little Lies es uno de esos espacios impresionantes con los que mucha gente solo puede soñar. Tan grande como un apartamento, es difícil llevarlo a todas las casas, pero sí puede servir de inspiración a la hora de adaptar esa estancia que es demasiado pequeña para ser un dormitorio, pero lo suficientemente espaciosa para convertirse en el lugar perfecto en el que colocar la ropa e incluso un tocador.

Con armarios modulares (con o sin puertas), lugares de almacenaje y una acogedora moqueta o alfombra puede se conseguir un espacio igual de práctico y bonito.

The Crown: un toque royal para la decoración del cuarto de baño

Los escenarios de esta serie recrean los palacios de los Windsor. Elementos clásicos y decoración palaciega al más puro estilo british. ¿Quién no querría darse un baño en una bañera como la de Isabel II? Las series inspiran vidas, vestimentas y, por qué no, también hogares. No hay que transformar una estancia al completo, pero sí elegir determinados elementos decorativos que hagan el efecto de un cambio radical.

Alfombras sesenteras, papeles pintados de flores adamascadas, colores pastel o más llamativos, textiles de terciopelo y elementos tan especiales como una bañera exenta propia de la realeza. Estas propuestas de Leroy Merlin pueden trasladar a los habitantes de un hogar a los momentos de su serie favorita que siempre quisieron vivir.