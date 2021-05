Éste es el armario de Ikea de diez euros con el que despreocuparte del cambio de armario porque cabe toda la ropa de invierno

El ascenso del mercurio trae consigo dos hechos innegables, uno bueno y otro... Otro que puede convertirse en una auténtica tortura: el cambio de armario. Salvo que tengas un casoplón y tu armario sea como el de Carrie Bradshaw, el común de los mortales tenemos que hacer hueco en nuestro armario para que nos quepa esa falda pareo que hace cintura de avispa que acabamos de comprarnos, pero que no tiene sitio en nuestro armario por culpa de chaquetones, abrigos y demás prendas de invierno.

A pesar de que intentemos mantener una estructura y llevemos a cabo las ideas más originales para ordenar el armario y tener bajo control la ropa y complementos, no todas nuestras pertenencias de las diferentes estaciones caben a la vez. Siempre podemos renovar muebles viejos y hacer de esa silla que lleva con nosotros media vida una especie de galán de noche sobre el que dejar esa ropa que no cabe en el armario, pero no es suficiente solución para almacenar toda esa ropa de invierno que, además de ser demasiada, es bastante voluminosa y ocupa demasiado espacio en nuestros armarios.

Puede que seas una privilegiada y, además de disponer de un maravilloso altillo, en su interior siga habiendo espacio suficiente para almacenar tu ropa de invierno cuando hagas el cambio de armario. Pero, ya se sabe, la que tiene un altillo lo aprovecha para guardar todos esos chismes, necesarios o no, que jamás deberían estar a la vista. Por eso el cambio de armario se plantea como una tortuosa misión. Para hacer la tarea un poco menos tediosa (sobre todo a la hora de pensar dónde guardar tanta ropa) Ikea ha lanzado un armario en el que cabe toda la ropa de invierno, que sólo vale 10 euros y con el que despreocuparte del cambio de armario.

Se trata del armario VUKU de Ikea, una pieza de color blanco y hecho de plástico de polipropileno con la que solucionar el problema de espacio a la hora de hacer el cambio de armario. Es minimalista, versátil y ocupa el espacio justo para despreocuparte del cambio de armario porque en él puedes guardar esa ropa de invierno que ya no sabes dónde meter. Lo mejor de todo es su precio, ya que por 10 euros puedes tener es complemento para tu armario mientras llega y no ese maravilloso vestidor con el que hacerle la competencia al de Carrie Bradshaw.

Así es el armario de Ikea de 10 euros en el que meter tu ropa de invierno

A veces llenamos nuestro armario de por si acasos, esas prendas que ocupan cajones y baldas, que nos hemos puesto una sola vez, pero de las que no nos desprendemos porque, ya se sabe, el momento oportuno para llevarlas está a la vuelta de la esquina.

Eso no ayuda mucho a que toda la ropa nos quepa en el armario, sobre todo si se trata de la ropa de invierno, mucho más voluminosa que la de verano. En ese sentido, el armario de Ikea de 10 euros puede convertirse en nuestro aliado perfecto, ya sea para hacer el temido fondo de armario o para tener un complemento extra de espacio.

Bajo el nombre de VUKU, este clásico de Ikea es de color blanco, excepto por la base negra, cuenta con una puerta de cremallera que se abre de arriba abajo y ocupa lo justo y necesario. En el interior, además, sólo hay una barra de la que colgar tus prendas y aun así podrías seguir teniendo espacio para guardar más ropa de invierno.

Si las prendas que almacenas en el armario de Ikea de 10 euros no son excesivamente largas, en la parte inferior puedes colocar cajas de zapatos o bolsas de tela con más ropa. Además, en la parte exterior tiene un gancho de color rojo donde también puedes colgar la ropa que necesites tener más a mano.

Disponible en la plataforma digital de Ikea, VUKU, el armario de 10 euros con el que despreocuparte del cambio de armario porque cabe toda tu ropa de invierno, es un pequeño chollo con el que te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza.