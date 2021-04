La falda pareo que hace cintura de avispa y que parece sacada de la pasarela está en Lefties y sólo cuesta 13 euros

Las faldas están viviendo una auténtica revolución esta temporada. Si las faldas midi hace años que se colaron en nuestras vidas para ser esa prenda súper estilosa con la que salvar cualquier look cuando la situación lo requiere y no tenemos nada que ponernos, ahora las faldas midi ganan un plus de elegancia y se adueñan de las tendencias pareo para ser las mejores aliadas de nuestros looks más sofisticados.

Ahora y, de los creadores de la falda pareo inspirada en un mantón de manila, llega la falda pareo que hace cintura de avispa, que parece sacada de la pasarela y que por 13 euros te la puedes comprar en Lefties. La hermana pequeña de Inditex se suma con esta prenda a la amplia lista de propuestas súper en tendencia y low cost con las que la firma nos tiene conquistado el corazón esta temporada. Su vestido blanco con bordados es puro amor y sus faldas cortas de flores nos hacen desear que llegue ya el verano. Lo que no sabíamos es que con su falda pareo que hace cintura de avispa íbamos a tener la prenda definitiva para los looks más elegantes a un precio tan barato.

De un favorecedor color mostaza y con un estampado de flores súper estiloso, la falda pareo de Lefties parece recién sacada de la pasarela más internacional. Su diseño y su caída bien merecen ser la propuesta de alguno de los diseñadores más conocidos y reputados. Pero no, no se trata de una prenda de pasarela, aunque bien podría serlo, es una falda low cost y, además de ser súper barata, con ella conseguimos tener esa cintura de avispa que tanto nos gusta. ¿Su secreto? El corte. La falda pareo de Lefties apuesta por un largo midi pero, en lugar de jugar con tejidos vaporosos y plisados, se decanta por uno con más cuerpo y apuesta por el corte lápiz con una favorecedora apertura en el frontal.

De tiro alto, el verdadero secreto de esta falda pareo de Lefties para conseguir la tan deseada cintura de avispa es el nudo frontal que presenta en la cinturilla. Este pequeño detalle hace que la falda pareo consiga el efecto visual de cintura de avispa. El corte lápiz y el largo midi ya se encargan del resto. El resultado es una falda que estiliza, que enmarca nuestra cintura y que por un precio más que razonable (sólo son 13 euros) nos da un look que parece de pasarela pero que en realidad es de lo más low cost que hay.

Así es la falda pareo de Lefties que hace cintura de avispa

La falda pareo de Lefties poco necesita para que con ella tengamos un look súper top. Con muchísima personalidad, la falda puede ser combinada como quieras y como más cómoda te sientas. Lo bueno de que sea una prenda low cost es que puedes apostar por ella en eventos más informales sin tener remordimiento de conciencia. Una camiseta básica y unas deportivas y ya tienes el outfit súper casual con el que ir a trabajar.

Aunque, ya que que la falda parece sacada de la pasarela, nosotras apostaríamos por combinarla con un crop top negro y unas sandalias de tiras negras y tacón para conseguir el lookazo más glamuroso. Aunque a la falda pareo de Lefties que hace cintura de avispa le sienta también bien el color blanco, creemos que es mucho más elegante combinarla con negro.

Además de con este estampado y en color mostaza, la falda pareo de Lefties también la puedes encontrar en color negro y en otra versión con flores súper pequeñitas en tonos malvas y naranjas. Disponible desde la talla XS hasta la talla XL, la falda pareo de Lefties tiene un precio de 12,99 euros.