Los looks de las influencers invitadas a la boda de Rocío Osorno

La boda más it de la capital hispalense reunió alrededor de 200 invitados. Las influencers lucieron sus mejores galas en la enlace entre Rocío Osorno y Coco Robatto. Tras la resaca de la boda y después de habernos enamorado del precioso vestido que llevaba la novia, es momento de enseñaros los looks que las invitadas llevaron para acudir al enlace.

Moda Just Coco

Verónica Diaz acudía a la boda con un vestido tono buganvilla firmado por la mismísima Rocío Osorno, muy recurrido entre las invitadas de la celebración a modo de homenaje a los fantásticos diseños que crea para su firma homónima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Veronica Diaz - JustCoco (@modajustcoco) el 29 Jun, 2019 a las 12:13 PDT

Bridalada

Una de las invitadas más elegantes. Carmen de la Cruz, conocida como Bridalada, acudió al enlace con un mono de la firma sevillana Fernando Claro. Llevaba maxi eyeliner y cabello engominado. Los pendientes, bolso y sandalias eran color metalizado. La gaditana se acaba de prometer con su novio, ¿apostará por llevar un diseño de la novia para su enlace?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen de la Cruz ✨ (@bridalada) el 29 Jun, 2019 a las 11:39 PDT

Margarita de Guzmán

La influencer sevillana "Invitada Ideal" vestía un diseño negro muy elegante del diseñador Fernando Claro. Las joyas a modo de estrellas que lleva en el pelo son de Marucca, firma que también realizó la tiara que llevaba la novia. No te pierdas la entrevista que le hicimos a "Invitada Ideal", premio Blogosur a la Mejor Instagramers de Moda de Sevilla y provincia (2018)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Invitada Ideal Margarita ✨ (@invitadaideal) el 29 Jun, 2019 a las 12:54 PDT

Andrea Rueda

Con un vestido rojo pasión muy moderno podíamos ver a Andrea Rueda. La firma que hace una semana vestía a María Pombo para su propio enlace, Yolancris, firma este vestido de corte tail hem (corto por delante y largo por atrás).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Rueda (@andreadrueda) el 29 Jun, 2019 a las 12:01 PDT

Helena Cueva

La invitada del blog Mi aventura con la moda, llevaba un vestido en color dorado de la firma de la novia. Un vestido precioso adornado con diminutas perlas en tonos tostados. Helena llevaba su melena rubia peinada con ondas acompañado por un maquillaje en tonos cobres y dorados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helena Cueva (@helenacueva) el 30 Jun, 2019 a las 12:54 PDT

María Turiel

Mery lució un vestido azul noche de Rocío Osorno. Con escote, por delante y por detrás, en "V" con mucho brillo y tul que acompaño con taconazos y pendientes metalizados para completar el look.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel) el 29 Jun, 2019 a las 11:33 PDT

Pipa Porras

La sevillana se decantó por un vestido de Fernando Claro, firma donde trabaja y a la que no duda en recurrir en cada evento que se precie. Pipa luce como nadie los diseños de Claro, esta vez escogió una propuesta original, asimétrico en blanco y negro con el que lucia piernas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🔻P I P A P O R R A S🔺 (@pipaporras) el 29 Jun, 2019 a las 12:12 PDT

Macarena Silva

La sevillana asisitió a la boda del diseñador Eloy Enamorado. Un look con escote asimétrico, con muchos flecos y pedrería. Los pendientes también de Enamorado y el bolso-joya era de Mibúh. No te pierdas el desfile de Eloy Enamorada en la última edición de We Love Flamenco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena (@macarenasilt) el 29 Jun, 2019 a las 11:59 PDT

Alba Silva

La hermana de Macarena asistió al enlace con un vestido de Ruben Hernández. La sevillana llevaba escotazo con este vestido color rosa nude. También apostó por la firma Mibúh para su complemento de mano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat) el 29 Jun, 2019 a las 12:13 PDT

Raquel Reitx

La joven youtuber lleva un vestido satinado en color verde de la firma Womance. Un look muy juvenil acorde a la edad de la it girl. Completa el vestido ajustado con coleta ondulada alta, escote a la espalda y taconazo negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Reitx💋 (@raquelreitx) el 29 Jun, 2019 a las 12:07 PDT

Hola cuore

Marta Escalante llevó al enlace un vestido en color negro con abertura en la falda y mangas de jamón de la firma Loreto Martinez. El bolso es de Chloé y los tacones plateados de Lucía Calzados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA ⚓️ (@holacuore) el 29 Jun, 2019 a las 12:42 PDT

Aretha Galleta

La influencer catalana fue otra de las invitadas que apostaron por la asimetría, y lo hizo de la mano de la firma Mireia Balaguer Manrique. Un vestido en color gris con sobre falda de tul que completó con un recogido y unas sandalias del mismo color que el vestido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ARETHA FUSTÉ (@arethalagalleta) el 29 Jun, 2019 a las 12:13 PDT

Teresa Bass

Una vez más, escogió ir de la firma de la novia. Un vestido color champán que lucio con un escote asimétrico. La modelo e influencer optó por llevar pelo liso suelto con un bolso como único complemento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Bass (@teresa_bass) el 29 Jun, 2019 a las 11:28 PDT

Paula Gonu

La influencer lució un diseño de Mireia Balaguer Manrique. Un vestido celeste con encaje y transparencias en la parte superior y falda, mucha falda. Un vestido muy de "cenicienta moderna" para acudir a un enlace.