Las medias rotas de Gucci de 140 euros que tu madre tiraría a la basura, agotadas y con lista de espera

De los creadores de estas zapatillas corporativas se van a agotar y vas a pagar 500 euros por ellas en Ebay llega a los mejores cines las medias que tu madre te tiraría a la basura pero que por ser de Gucci valen 140 euros y se agotan. Después del fenómeno que causaron las zapatillas deportivas de Lidl, no pensamos que volveríamos a ver algo similar. Pero, si algo nos ha enseñado la vida, es que todo es cíclico y se repite una y otra vez. Debe ser la única forma que el Universo tiene de permanecer en equilibrio. Sea como sea, lo que empezó siendo objeto de duras críticas (y divertidísimos memes) se ha vuelto a convertir en un fenómeno viral. Si hace un par de semanas las medias efecto roto de Gucci revolucionaban las redes por su elevadísimo precio, ahora son las redes las que claman al cielo porque se han agotado.

La firma Gucci ha sacado recientemente a la venta unas medias un tanto peculiares que desde el primer momento han estado envueltas en polémica tanto en las redes sociales como en diversos medios de comunicación. Y es que esta prenda luce con varias carreras, que la marca define como efecto usado, pero que tú sabes que tu madre te tiraría a la basura nada más verlas porque eso es de pordiosera, y cuyo precio asciende hasta los 140 euros. A pesar de su alto precio, las famosas medias de Gucci ya están totalmente agotadas en internet.

Objeto de críticas y memes en redes sociales

Se trata de una creación muy especial de Alessandro Michele para Gucci, o eso explican desde la firma. Sí, como podrás observar son unas medias negras totalmente comunes, aunque con varios agujeros y carreras. Un efecto que podríamos conseguir nosotros mismos sin necesidad de invertir ese dineral en ella. En redes sociales no han parado de bromear al respecto. Que si son las medias con las que llegas a tu casa la noche de Fin de Año, que si ese el aspecto que tienen tus medias el día que te calzas unas botas altas..."Gucci me copió las medias del colegio, exijo derechos de autor", "La cantidad de medias Gucci que me he hecho y he tirado a la basura", "Yo hacía las clases de danza con medias de Gucci y ahora me entero", comentaban los tuiteros.

La cantidad de medias Gucci que me he hecho y las he tirado a la basura pic.twitter.com/69aI27cXit — cosito de la pizza (@elcosodelapizza) October 26, 2020

Pero, lo más sorprendente de todo esto es que, a pesar de la gran polémica entorno a estas medias, el stock se ha agotado a las pocas horas de ponerlas en venta. Está claro que a Gucci le han salido muy bien las cosas: convierten sus atípicas medias en todo un superventas y logran acaparar la atención de varios medios de comunicación de países muy distintos.

Un experimento o la nueva forma de hacer publicidad

El producto no solo causó indignación o comentarios irónicos: también hay quien ve en él una reflexión filosófica, desde una crítica al consumismo hasta una observación sobre la fugacidad de la moda.

Algún crítico de moda las define como "un nuevo experimento visionario, que deconstruye y reviste la moda con nuevos significados". No es la primera vez que las marcas de lujo utilizan este producto desgastado para presentarse ante el público.

Sea como sea, a Gucci la campaña le ha salido redonda. Como decía Lola Flores que hablen mal de mí, pero que hablen, la tónica dominante que parece imperar en la nueva publicidad de las grandes y pequeñas firmas. Al igual que ocurría con las zapatillas deportivas del Lidl, el efecto meme se transforma en una necesidad de exclusividad, de pertenecer al contexto actual y de consumir como posesos. Parece que esta práctica va a darse con frecuencia, al menos hasta que seamos capaces de hacer el chiste sin luego rascarnos el bolsillo.