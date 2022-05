Airspace, el corte de pelo fácil de peinar más buscado del verano.

Cuando un corte de pelo se convierte en el más buscado es porque tiene un don mágico para conseguir los efectos deseados. Por eso, de entre los mejores cortes de pelo a capas para conseguir volumen sabemos que el más buscado es el corte de pelo wob. Aunque ahora en verano lo que realmente queremos es dar con los cortes de pelo más fáciles de peinar y olvidarnos de tanto secador y tanta tortura.

Ideal para combinarlo con las mejores mechas para aclarar el pelo en verano, el corte de pelo más fácil de peinar y más buscado del verano es el airspace y cuando veas los resultados no vas a querer llevar otro look que no sea ese. Pensado para las medias melenas o las melenitas más mini, el corte de pelo airspace se basa en unas pequeñas e invisibles capas que hace que sea el más fácil de peinar y de ahí el más buscado del verano.

Cuando decidimos apostar por un corte de pelo que sea fácil de peinar, lo que buscamos es, a ser posible, que el pelo nos quede perfecto sin tener que usar el secador. En verano dejar secar el pelo al aire libre es lo que más nos gusta, aunque el resultado a veces no nos convence. En ese sentido, el corte de pelo airspace se configura de tal forma que lo podrás secar al fresco y los resultados serán fabulosos. Eso sí, si quieres apostar por el secador sólo tendrás que colocar tu cabeza hacia abajo y darle un golpe de secador para quitar el exceso de humedad y listo.

Todas estas características hacen del airspace un corte de pelo muy fácil de peinar e ideal para los días estivales en los que la prisa o la pereza nos quitan las ganas de pasar demasiado tiempo con el secador. De ahí que este corte de pelo sea el más buscado del verano y de ahí que vayas donde vayas las chicas más estilosas hayan apostado por él.

Qué es un corte de pelo airspace, el más fácil de peinar del verano

La principal característica del corte de pelo airspace es que aporta muchísimo volumen a la melena, pero eso no significa que el airspace sea un corte de pelo no apto para cabellos gruesos. Este nuevo corte de pelo a capas es como un soplo de aire en tu melena, lo que hace que el efecto movimiento sea perpetuo y que peinarlo resulte muy fácil.

A este corte de pelo tan favorecedor se le llama así porque las capas y la forma hacen que este sea un corte ligero y voluminoso, provocando el mismo efecto que si te estuviera dando el aire todo el rato. De esta forma, no necesitarás tener que peinarlo con demasiado detenimiento. Un golpe de secador por quitar el exceso de humedad o dejar que la melena se seque al aire libre y listo. Los resultados serán espectaculares.

Cómo peinar de forma fácil el corte de pelo airspace

Lo que más nos gusta de este corte de pelo, además de lo favorecedor que resulta, es que peinarlo es muy fácil y no hay nada que nos llame más la atención que eso a la hora de pensar en un corte de pelo para el verano. Aunque es importante tener en cuenta una serie de aspectos para que peinar el airspace sea todavía más fácil.

Si tienes el cabello grueso y quieres que peinar el corte de pelo airspace sea muy fácil este verano, tendrás que disminuir un poco el volumen de tu melena en la peluquería. Por el contrario, las chicas con cabello fino tendrán que apostar por un corte de pelo airspace que tenga el mismo largo en todos los ángulos y recurrir a alguno de los trucos capilares que te contamos más adelante.

El corte de pelo airspace también tiene un pequeño truco a la hora de peinarlo que resulta muy favorecedor y no complica mucho el proceso.

Sólo tienes que recurrir a un cepillo redondo de gran tamaño y peinarlo en el sentido contrario al crecimiento del pelo para darle ese efecto movimiento voluminoso que nos ha conquistado.

Airspace, el secreto del corte de pelo más buscado del verano

El verdadero secreto de este corte de pelo súper fácil de peinar y que lo convierte en el más buscado es que en la peluquería jueguen con capas sutiles para dar vida a través del corte, apoyar el volumen desde la raíz y movimiento. Para conseguir aligerar el cabello, el corte se puede realizar a navaja o con tijeras finas.

El movimiento es siempre de arriba a abajo; es decir, de forma vertical a lo largo de todo el mechón para disminuir su peso. De esta forma no se cortan las puntas, como ocurre en los cortes tradicionales. Al estar cubiertas bajo una capa de cabello más largo, no se ven, pero sí generan volumen.