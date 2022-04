Wob, el nuevo corte de pelo que aporta volumen y movimiento a los cabellos finos

Las mujeres que tienen el cabello fino tienen que buscar pequeños trucos para dar con la manera de ganar volumen y movimiento. Una de las opciones es jugar con las tonalidades a crear texturas y apostar por algunos de los rubios más en tendencia de la primavera. Aunque la mayoría de las veces, los cortes de pelo suelen ser los mejores aliados.

Esta primavera se llevan las melenas mini, siendo los cortes de pelo bob los más favorecedores y en tendencia. De ahí que uno de estos cortes de pelo sea el mejor aliado a la hora de conseguir volumen y movimiento en los cabellos finos. Se trata del corte de pelo wob y, como estabas imaginando, se trata de una mezcla entre el corte de pelo bob y las ondas más wavy.

Con un don para crear volumen sin renunciar al movimiento, el corte de pelo wob se ha convertido en el favorito de las mujeres con cabello fines quienes, además, han visto en este estilismo capilar una de las opciones más elegantes de la temporada.

Qué es un corte de pelo wob

Se trata de un peinado de lo más fácil y sencillo, mezcla de wavy y bob, que es ideal para cabellos finos y que nunca debe sobrepasar la altura de los hombros, destacando por unos bucles bien marcados de aspecto natural y desenfadado, buscando siempre la asimetría.

"Es el clásico easy way con la raya en el medio y un aspecto más óptimo, con efecto natural para una imagen ultra femenina y llena de sensualidad. La raya a un lado, también es una opción a valorar si crees que te queda mejor. Para las que prefieren conservar el largo de la melena, lo mejor son las ondas ultra suaves con una melena casi entera pero con un contorno ovalado para crear movimientos, y también con unas capas largas para aportar volumen", destaca David Lesur, director de formación de los salones David Künzle.

El wob no debe sobrepasar nunca la altura de los hombros, siempre con distintos largos como por ejemplo a la altura de la barbilla (midi). Favorece sobre todo a mujeres de rostro ovalado y alargado que necesitan volumen en los laterales, desde el mentón hasta la barbilla. Si bien no debe pasar más allá de los hombros, en la parte de atrás sí admite variaciones hasta el mismo nacimiento del pelo.

Cómo se consigue un corte de pelo wob

A la hora de pedirle a tu peluquero el corte de pelo wob, debes tener en cuenta cuál es tu tipo de cabello, y que detalles de tu nuevo estilo capilar pueden sentar mejor a tu rostro. Para melenas de cabellos finos lo ideal son las capas cortas, ya que aportarán mucho volumen y textura, mientras que si tu cabello es más bien grueso lo mejor son cortes más largos. Si tienes el pelo rizado deberás elegir con tu peluquero si dar volumen a la parte trasera o delantera, según tu cabello.

También puedes pedir en tu peluquería diferentes tipos de acabados, así aunque lleves mucho tiempo con la misma longitud de melena sentirás que cambias de estilo capilar. Puedes decantarte por un acabado recto, en el que el largo de tu melena esté igualado; o por un acabado invertido, por lo que el corte en la parte delantera se alargará enmarcando tu rostro y aportando mucho movimiento a tu melena.

Cómo peinar un corte de pelo wob

Lucir un corte de pelo wob no implica tener que llevar la melena siempre peinada de la misma manera. La elección de la raya (ya sea en medio y recta, a un lado y en zig zag…) y el peinado del flequillo, hará que puedas verte con diferentes estilos capilares sin cambiar de corte de pelo, así no te canses del corte de pelo wob. Aunque estamos seguras que no lo harás.

Para días más especiales puedes probar a peinar tu melena hacia atrás con un efecto mojado, hacerte ondas marcadas con tenacillas… Los complementos como diademas y horquillas se convertirán en tu mejor aliado, y gracias a detalles en ellos como brillantes, perlas… lograrás estilos muy diferentes sin tener que renunciar a tu comodísimo nuevo corte de pelo. Será por esto mismo, por la suma de comodidad, versatilidad y elegancia que aporta, que el corte de pelo wob es el favorito esta temporada entre las mujeres que buscan volumen y movimiento en sus cabellos finos.