Llevas demasiado tiempo dándole vueltas y esta primavera, por fin, te has decidido a apostar por ese cambio de look. Te has estudiado los cortes de pelo a capas que dan más volumen y te has enamorado del recién llegado a las peluquería bob cat, pero lo que de verdad tienes claro es que tu cambio de look pasa por apostar por un corte de pelo bob. Atemporal, elegante y sofisticado, el corte de pelo bob se ha ido adaptando a las tendencias del momento hasta llegar a tener tantos tipos de cortes de pelo bob como mujeres hay en el mundo.

Nada nos puede entusiasmar más que la posibilidad de apostar por mogollón de cortes bob, aunque a veces nos perdamos entre tanta nomenclatura. Tranquilas, los expertos peluqueros han hablado y nos dan las claves sobre cuáles son los cortes de pelo bob más favorecedores y en tendencia de la primavera 2022. Nape, airy, italian, wob... ¿Te suenan de algo? Estate atenta, porque estos cortes bob son los que más se llevan esta primavera 2022 y darán mucho que hablar.

Expertos profesionales de la peluquería nos acercan cuatro de los cortes bob que más veremos esta primavera recién inaugurada. David Lesur (David Künzle) nos habla del wob (mezcla de wavy y bob) que ya destacó el pasado año, Rubén Torres (ÌO Salón) del sofisticado italian bob y Esther González (Menta Beauty Place) de los más novedosos este 2022: el nape bob y el airy bob.

Airy bob, el corte bob para un mayor volumen y movimiento

Es un bob especialmente diseñado para melenas finas, rubias y rostros también finos. "Realizamos el corte y efecto de volumen mediante capas invisibles y prácticamente imperceptibles. Son capas muy finas desde la raíz, entremezclando mechones de cabellos largos y cortos sin que apenas sean visibles. El corte transmite la sensación de una estructura más definida y con mayor densidad a la vez que con mucho movimiento. Para finalizar, solamente debemos utilizar un cepillo redondo muy grueso y peinar el cabello en sentido contrario al nacimiento del pelo, momento en que el efecto de volumen será inmediato"– nos explica Esther González, directora y propietaria de los salones Menta Beauty Place en Madrid.

Italian bob, el corte bob más estilizado y elegante

Sofisticado y con ese toque casual y glamuroso que tanto nos gusta, el bob es un corte que no pierde impulso y que con su variante italian, se corona definitivamente como uno de los looks más top de la primavera. "El italian bob no puede ser más tendencia, se trata de un corte muy favorecedor que además rejuvenece por su aspecto natural, llegando más o menos hasta los labios, con una altura de corte perfecta, base recta y capas ligeramente texturizadas para crear dimensión, movimiento y un look irresistible" – nos cuenta Rubén Torres, director de ÌO Salón.

Además, es fácil de mantener y manejar ya que está diseñado para darle un toque de styling y dejar secar al aire."Es perfecto para el día a día, pero también para acompañar con un vestido de alta costura. Queda ideal en rostros ovalados o angulosos", concluye.

Nape bob, el corte bob más cómodo y rápido de peinar

Este corte consigue alargar visualmente el cuello, resultando muy femenino y sofisticado. "Sienta bien en todas las texturas del cabello, sobre todo en caras ovaladas y alargadas porque las compensa visualmente. Eso sí, peinado de lado o dejando flequillo. Es perfecto para aportar dinamismo al pelo liso y para generar movimiento y volumen. Se realiza cortando justo a la altura del nacimiento del cabello en la nuca, trabajando un triángulo interior y consiguiendo así que el cabello se levante un poco en la parte trasera. Después, se corta el cabello con una ligera inclinación desde la nuca hasta la altura de la barbilla” – apunta Esther González, de los salones Menta Beauty Place, que además nos da un consejo.

"Si optas por un acabado liso, se puede pasar la plancha siempre utilizando protector térmico y finalizar con un toque de laca para fijar el peinado sin apelmazar. Si por el contrario optamos por un acabado más ondulado o natural, podemos aplicar algún gel o crema moldeadora y secar al aire o con el difusor".

Wow, el corte bob que fusiona con el wavy para un look natural

Se trata de un peinado de lo más fácil y sencillo, mezcla de wavy y bob, que es ideal para cabellos finos y que nunca debe sobrepasar la altura de los hombros, destacando por unos bucles bien marcados de aspecto natural y desenfadado, buscando siempre la asimetría. "Es el clásico easy way con la raya en el medio y un aspecto más óptimo, con efecto natural para una imagen ultra femenina y llena de sensualidad. La raya a un lado, también es una opción a valorar si crees que te queda mejor. Para las que prefieren conservar el largo de la melena, lo mejor son las ondas ultra suaves con una melena casi entera pero con un contorno ovalado para crear movimientos, y también con unas capas largas para aportar volumen", destaca David Lesur, director de formación de los salones David Künzle.

El wob no debe sobrepasar nunca la altura de los hombros, siempre con distintos largos como por ejemplo a la altura de la barbilla (midi). Favorece sobre todo a mujeres de rostro ovalado y alargado que necesitan volumen en los laterales, desde el mentón hasta la barbilla. Si bien no debe pasar más allá de los hombros, en la parte de atrás sí admite variaciones hasta el mismo nacimiento del pelo.