Nape bob, así es el corte de pelo con truco que más estiliza y que arrasa en 2022.

Cortar por lo sano no necesariamente implica romper con lo establecido de manera drástica porque seguir con ello no sea sano. Cortar por lo sano puede traer consigo un cambio de look con el que llevas años soñando y por el que por fin de atreves este 2022. Has soñado con los cortes de pelo bob más favorecedores y en tendencia de la primavera 2022 y hasta los cortes de pelo a capas con los que conseguir volumen te han hecho ojitos, pero lo que tú buscas, en realidad, es un corte de pelo con truco, que tenga el don de estilizar y que, además, arrase en 2022, incluso más que el corte de pelo súper natural bob cat.

Tus deseos son órdenes para los peluqueros, que se han puesto manos a la obra y han reinterpretado un clásico que nunca deja de ser tendencia para traer el nape bob, el corte de pelo que más estiliza y que está arrasando en 2022. Estiliza porque tiene truco y éste no es otro que un don para conseguir el efecto visual de alargar el cuello. Es tendencia porque, a pesar de que las melenas XXL vuelven a estar de moda, los cabellos cortos (o muy cortos) siguen siendo los preferidos de la mayoría de nosotras.

Este corte consigue alargar visualmente el cuello, resultando muy femenino y sofisticado. "Sienta bien en todas las texturas del cabello, sobre todo en caras ovaladas y alargadas porque las compensa visualmente. Eso sí, peinado de lado o dejando flequillo. Es perfecto para aportar dinamismo al pelo liso y para generar movimiento y volumen. Se realiza cortando justo a la altura del nacimiento del cabello en la nuca, trabajando un triángulo interior y consiguiendo así que el cabello se levante un poco en la parte trasera. Después, se corta el cabello con una ligera inclinación desde la nuca hasta la altura de la barbilla” – apunta Esther González, de los salones Menta Beauty Place, que además nos da un consejo.

"Si optas por un acabado liso, se puede pasar la plancha siempre utilizando protector térmico y finalizar con un toque de laca para fijar el peinado sin apelmazar. Si por el contrario optamos por un acabado más ondulado o natural, podemos aplicar algún gel o crema moldeadora y secar al aire o con el difusor".

Cómo se consigue un corte de pelo nape bob perfecto

Para copiar este corte de pelo súper favorecedor y en tendencia, debes pedir a tu peluquero un corte que se ajuste a la línea del nacimiento del cabello en la nuca, dejándola bastante despejada. Para ello, en la parte posterior se trabaja un triángulo interior. Así conseguimos que el cabello se levante un poco en la parte trasera y nos ayude a conseguir ese efecto estilizador y de alargar el cuello. Un vez sentadas esas bases, se corta el cabello con una ligera inclinación desde la nuca hasta la altura de la barbilla. Eso sí, dejando la mayor parte del cuello al descubierto (es la verdadera clave del éxito de este corte de pelo).

Como todos los cortes de pelo que tienen el bob como base, el nape bob también acepta que sobre él se realicen unas capas muy sutiles para crear movimiento y evitar la sensación casco.

Si optas por cortar también el flequillo (esta opción te la recomendamos 100%), debes saber que puedes elegir entre varias opciones, siempre teniendo en cuenta las facciones de tu rostro. Rectos, muy cortitos y con trasquilones perfectamente estudiados, desfilados y despuntados (al más puro estilo años 70) o en forma de cortina. Elige el que funcione mejor para tu tipo de cabello, pero también el que se ajuste más a tu personalidad.

Este corte es muy favorecedor en rostros ovalados, por aquello de que consigue ese efecto visual de alargar el cuello, aunque también es una buena apuesta para los rostros más alargados, ya que los compensa visualmente. Versátil donde los haya, el corte de pelo nape bob también es una buena elección para las caras redondas, aunque es recomendable que la raya la hagamos a un lado para no aumentar la redondez del rostro.