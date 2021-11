Cómo peinar un bob para tener cinco looks en un mismo corte de pelo.

Enhorabuena, esta temporada te has atrevido con todo. Después de estudiarte todos los tipos de bob y de decantarte por el súper favorecedor bob italiano, también te has atrevido con las mechas más naturales para tener ese efecto buena cara del que tanto presumes.

Has sabido renunciar a tiempo a esa melena XXL que tantos quebraderos de cabeza te daba y ahora presumes de melenaza con tu nuevo corte de pelo bob y ahora tenemos una buena noticia para ti: el bob es un corte de pelo del que pueden salir infinitos peinados según cómo lo peines.

¿Pensabas que al hacerte un corte de pelo bob ya tendrías que llevar el mismo look de aquí a que te creciese la melena? Pues no, el corte de pelo bob se puede peinar de múltiples formas para tener múltiples looks en un mismo corte de pelo. Si ya de por sí nos parece todo un acierto decantarse por un bob (es el corte de pelo más favorecedor y versátil), saber que podemos peinarlo de tantas formas como look queramos tener, nos parece una fantasía.

Con ondas, liso extremo, bien de volumen e incluso con un moño, te contamos cómo peinar tu bob para tener cinco looks en un mismo corte de pelo. Todo dependerá de cómo te sientas y qué lado te apetezca explorar a la hora de enfrentarte a tu peinado, porque al bob le sientan bien todos los peinados que se te ocurran.

Un peinado rockero para huir del clásico bob

Hay días que nos sentimos rockeras y rompedoras y qué mejor forma de sacar a relucir ese espíritu que a través de nuestro corte de pelo bob. Para un peinado rockero con el que, además, huir del clásico bob, sólo tienes que peinar tu cabello hacia atrás y colocar un ligero tupé en la zona del flequillo (al estilo Loquillo). Para darle un toque todavía más rockero, apuesta por aplicar espuma o fijador en los laterales. Apuesta por un rojo de labios y unos ojos bien ahumado y a rockanrollear.

Peinado extraliso para un bob perfecto

Cuando pensamos en un corte de pelo bob, el que se nos viene a la mente, de manera automática, es el que se presenta en una versión extralisa, por eso, ya que has apostado por un corte bob, no dejes escapar la oportunidad de llevarlo de la forma más clásica. Eso sí, te recomendamos utilizar un protector de calor y pasar la plancha de pelo desde la raíz a las puntas el menor número de veces posibles. No importa dónde decidas colocar la raya del pelo, este peinado quedará perfecto de cualquier manera, para eso es el clásico bob..

Peinado con ondas para un bob actual y en tendencia

Los peinados naturales, frescos y desenfadados están súper en tendencia, por eso apostar por unas ondas en tu corte de pelo bob es lo más actual y favorecedor que tu melena necesita. La idea es que el resultado quede lo más natural posible, así que apuesta por unas ondas rotas que queden poco marcas y más indefinidas. Si tienes mano con la plancha, ayúdate de ella, si no, con un difusor y algo de espuma tendrás el mismo resultado. Cuidado con pasarte marcando, vaya a ser que parezcas Ricitos de Oro.

Peinado voluminoso para un bob desenfadado

Con independencia de su apuestas por unas ondas o por una melena lisa, siempre puedes apostar por peinar tu bob con un extra de volumen. Además de secar tu melena bocabajo y ayudarte de un cepillo redondo (mientras más grueso, mejor), prueba a cardar un poco el pelo en la zona de los laterales para darle un extra de volumen. No te excedas demasiado con el cardado si no quieres parecer recién salida de Cuéntame cómo pasó.

Cómo hacerte un moño con un corte de pelo bob

¿Quién ha dicho que con un corte de pelo bob no puedes recogerte el pelo? Sólo tienes que tener a mano un par de horquillas y tirar de laca o fijador (si quieres un moño mucho más pulido, claro). Prueba a peinar tu pelo hacia atrás y retorcido en la zona de la nuca y coloca las horquillas donde mejor te venga.