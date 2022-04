Del platino al caramelo, los rubios más atrevidos y en tendencia de la primavera 2022

La primavera es sinónimo de cambio, de experimentar, sobre todo en el caso de las melenas. La estación más alegre del año invita a apostar por los cortes de pelo que confirman el triunfo de las melenas mini (¿todavía no te has atrevido con alguno de los cortes de pelo bob más favorecedores?), pero no sólo un corte de pelo es clave para apostar por ese cambio del que hablamos al principio. Las que saben del poder de las mejores mechas para iluminar y favorecer, también saben de la fuerza del rubio para nuestra melena. Sobre todo en primavera.

Con independencia de si tu color de pelo es rubio natural o si hace años que lo convertiste en tu tonalidad preferida, este primavera vivimos un regreso muy potente de los rubios, aunque no de la manera clásica que esperabas. Esta primavera se llevan los tonos platino, que conviven a la perfección con los dorados, siendo las tonalidades rubias más atrevidos y en tendencia de la primavera 2022.

Cada estación del año ofrece colores y una iluminación diferente. Adaptarse a ello es dejarse fluir e influir por los estímulos que nos rodean. Los rubios florecen de nuevo, proyectan una energía más vigorosa en sus distintas intensidades y son una invitación a brillar por dentro para reflejarlo por fuera. Por eso, seguro que entre las propuestas de nuestros expertos hay un tono para ti.

Combinación de rubio platino y dorados

Los rubios más vibrantes apuestan por mezclar diferentes intensidades de destellos para asombrar. "Si queremos enriquecer nuestra melena, hacerla más atractiva, jugaremos con diferentes tipos de rubios claros. Los platinos y los dorados pueden convivir perfectamente tanto aplicados desde la raíz para darle más dimensión o bien concentrando un tipo de luz en cada zona. Además, el resultado es sorprendente", comenta Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.

La elegancia de un rubio que huye de lo natural

Cuando deseamos impactar, dejar huella, buscamos tonos que se alejan de la naturalidad. "Los mantequilla y todos aquellos rubios que se dirijan hacia el amarillo se reafirman esta primavera para las más atrevidas. Lo hacen sin matices, de forma compacta y desde la raíz. Es una elegancia que rompe moldes", asegura Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Rubios que se tornan pelirrojos

Los tonos intermedios resaltan nuestra tez sin estridencias e invitando a la calma. "Las tonalidades nuez y cúrcuma se acercan a la calidez para crear una imagen más sosegada. Podemos añadir algunos matices muy delicados ginger, si queremos darle un acabado más especiado", afirma Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

Un rubio que mezcla tonos dorados y caramelo

Aplicar diferentes efectos de luces personaliza y realza el resultado. "Mezclar tonos más bajos y más altos dentro de la misma gama nos ayuda a resaltar algunas zonas y corregir otras. Si queremos dejar un acabado más natural, en la raíz utilizaremos un tono cálido más oscuro que además facilitará su mantenimiento", aconseja Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.