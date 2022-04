La primavera no sólo altera la sangre, también invita a experimentar con nuestro look y a todas nos entran ganas de pegarnos el tijeretazo y apostar por un nape bob, uno de los cortes de pelo bob más favorecedores y en tendencia de la primavera. Aunque a veces somos precavidas y preferimos sólo apostar por los cortes de pelo a capas que dan volumen y mantener nuestra melenaza. Al menos así ha sido hasta ahora que hemos descubierto el nape bob y pixie, los cortes de pelo que confirman el triunfo de las melenas mini esta primavera.

Para muchas es la opción que suele causar más temor, porque una vez que cortas el pelo ya no hay vuelta atrás. Por eso, lo importante es dar con el corte que mejor nos quede según nuestras facciones, y la primavera es la época ideal para atreverse con un cambio de look. Desde Menta Beauty Place, Esther González nos da hasta seis razones por las cuáles deberíamos optar por un corte corto para nuestra melena, y desde David Künzle nos recomiendan algunos de ellos.

Le dedicarás menos tiempo a tu estilismo capilar

Tener el pelo corto nos permite peinarlo con más facilidad y en menos tiempo, reduciendo los minutos de lavado, aclarado, desenredado y el pasarnos horas con el secador o la plancha para que quede perfecto. El pelo corto no estorba, su comodidad es inmensamente mayor a la de una melena larga porque no nos da calor ni molesta en la cara, tampoco hace falta recogerlo a la hora de hacer deporte.

Conseguir un peinado perfecto te llevará menos tiempo

Si al levantarte descubres que te has despeinado demasiado llegando a coger alguna forma que nos horroriza, eso tiene fácil solución, ya que no te llevará mucho tiempo conseguir el peinado deseado. En lugar de levantarte, maquillarte y pasar horas ante el espejo peinándote para ir perfecta, este look te permite ir más natural. Además, en la ducha, sábanas o ropa no encontrarás pelos por todos lados.

Captarás la atención a tu alrededor sin pretenderlo

Las chicas con pelo corto son el centro de todas las miradas, un buen corte de pelo junto con el color adecuado puede ser lo más. También es muy femenino, se muestra mucho más la cara y el exponer claramente nuestro cuello puede ser también un derroche de personalidad y sensualidad.

Con el pelo corto explotarás tu figura

Cuando vayamos de compras, nos fijaremos más en cuellos abiertos, camisetas de hombro caído y escotes en la espalda, ya que el pelo corto es un nuevo aliado para conseguir un look distinto a nuestra imagen habitual.

Pelo corto: Diferentes looks en menos tiempo

Si lo que te sienta bien es el volumen, puedes revolverlo para conseguir ese efecto despeinado, engominarlo, peinarlo hacia delante o hacia un lado, el pelo corto te permite estar lista en diez minutos escasos, tardarás la mitad de tiempo en arreglarte.

El pelo corto contempla muchos estilos y opciones

El pelo crece muy rápido y una vez corto, podemos visitar más a menudo a nuestro estilista para ir jugando con diferentes largos, estilos, incluso colores. Si tienes seguridad en ti misma y eres decidida, ya tienes el requisito esencial para cambiar de look siempre que quieras.

Nape bob y pixie, los cortes de pelo que recomiendan los peluqueros

Paul Tudor, responsable del salón David Künzle, de Fuencarral, pone su mirada en el pixie, un garçon que lo mismo queda estupendo con un tupé más pronunciado arriba o transformado en un boyish con los contornos más largos.

"Se adapta a todo tipo de caras, aunque mejor en mujeres de cuello largo y baja estatura o de rostro redondo si se tiene volumen en la parte posterior. Para mantenerlo perfecto, habría que pasarse por la peluquería entre cuatro y seis semanas máximo. Lo mejor, peinarlo con una jalea corporizante en cabellos finos, y para cabellos más fuertes una leche de peinado, que fijamos luego con cera o laca", explica.

La propietaria y directora de Menta Beauty, Esther González, recomienda uno de los bobs más de moda: el nape. Este corte consigue alargar visualmente el cuello, resultando muy femenino y elegante.

"Sienta bien en todas las texturas del cabello, sobre todo en caras ovaladas y alargadas porque las compensa visualmente. Eso sí, peinado de lado o dejando flequillo. Es perfecto para aportar dinamismo al pelo liso y para generar movimiento y volumen. Se realiza cortando justo a la altura del nacimiento del cabello en la nuca, trabajando un triángulo interior y consiguiendo así que el cabello se levante un poco en la parte trasera", explica.

Después, se corta el cabello con una ligera inclinación desde la nuca hasta la altura de la barbilla. Si optas por un acabado liso, se puede pasar la plancha siempre utilizando protector térmico y finalizar con un toque de laca para fijar el peinado sin apelmazar. Si por el contrario optamos por un acabado más ondulado o natural, podemos aplicar algún gel o crema moldeadora y secar al aire o con el difusor.