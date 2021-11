10 champús sin parabenos y low cost (aptos para el método curly)

A estas alturas tienes conocimiento pleno de tu cabello. Sabes qué corte de pelo le sienta mejor (has descubierto el clavicut y se ha convertido en tu favorito) y has aprendido a utilizar los trucos de experto peluquero en tu melena casi como si fueras una profesional. Por eso, una vez que descubriste el método curly has decidido empezar a apostar por la cosmética vegana y natural para mantener tu cabello limpio, sano y fuerte y sin recurrir a productos con parabenos y siliconas.

A la hora de tener un pelo limpio y sano muchas veces no sabemos qué productos emplear y muchas veces, además, buscamos champús que sean económicos y no nos paramos a pensar en qué ingredientes lo componen y cómo afectan a nuestro cabello. En ese sentido, los champús con parabenos y sulfatos están a la orden del día, pero no suelen ser nada beneficiosos para nuestra melena, sobre todo si estamos aplicando el método curly.

Para las que andan despistadas, haremos un repaso sobre qué es el método curly, por qué no debemos usar productos sin parabenos y, además, recomendaremos 10 champús son parabenos y low cost aptos para el método curly.

Qué es el método curly

El método curly es una rutina de productos que se utiliza sobre cabellos rizados para conseguir unos rizos más definidos y bonitos, libre de encrespamiento. Para conseguirlo, se recomienda reducir el uso de champús con sulfatos al mínimo posible y es que estos compuestos son los encargados de eliminar la suciedad del pelo pero también pueden acabar con los aceites naturales que lo mantienen hidratado.

Por eso, se recomienda optar por champús libres de sulfatos ni parabenos e incluso apostar por el uso del acondicionador (con sulfatos muchísimo más suaves y muchas veces inexistentes) a modo de champú. A continuación os recomendamos algunos de los champús sin parabenos y sulfatos aptos para una melena con método curly y que, además, son bastante económicos.

Qué son los parabenos y por qué dañan el pelo

Saber que hay que proteger el cabello de los parabenos, los sulfatos y la silicona está muy bien, pero ¿sabemos realmente por qué estos compuestos dañan el pelo?

Los parabenos son productos químicos que se añaden de forma artificial a los artículos de belleza como conservantes. El motivo es que los parabenos son creados para evitar que los champús o las cremas sean degeneradas con microorganismos, hongos o bacterias.

Están tan extendidos por su bajo coste y porque se necesita poca cantidad para que cumplan su función como conservantes. Tanto es así que un 80% de los productos que existen hoy en el mercado del sector de la belleza llevan parabenos.

El problema reside en que, tal y como apuntó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), algunos parabenos están bajo sospecha de que pueden alterar el equilibrio hormonal del organismo si permanecen sobre la piel durante varias horas. No obstante, la voz de los productores de artículos de belleza dice que, sin parabenos, los champús tardarían apenas un mes en no ser aptos, y habría que conservarlos en la nevera.

Lo mismo sucede con los sulfatos y la silicona. Los primeros son los responsables de limpiar el cabello; se trata de los surfactantes más eficaces pero también más agresivos, ya que también son los causantes de la irritación del cuero cabelludo y de la degradación temprana de los tintes. Lo mismo ocurre en el caso de la silicona; un ingrediente que se añade a los champús para darle textura de suavidad pero que, por el contrario, acostumbran a dejar el cabello apelmazado y con una limpieza más reducida.

Después de tener claros los conceptos, toca descubrir algunos de los mejores champús sin parabenos, sulfatos ni siliconas para ver cuál es el que se adapta mejor a nuestro pelo, sobre todo si hacemos el método curly.

Vibrant Refreshing Shampoo

Este champú no incorpora siliconas ni sulfatos y es ideal para cabellos grasos, ya que regula la secreción sebácea y tratan simultáneamente la caspa, el picor, las irritaciones y la caída del cabello.

Su precio actual es de 7,20 euros.

Apivita champú equilibrante ortiga y propóleo 250ml

Este producto no contiene parabenos, siliconas ni aceites naturales, y está elaborado con un 97% de productos naturales.

Ideal para personas con cabello graso y puntas secas, este champú tiene un precio de 9,48 euros.

Champú Nutritivo Aromacología 75 ml

Este champú en crema de la marca L'occitane, no posee sulfatos ni siliconas, y está pensado para aquellas personas con el pelo sexo y dañado.

El precio es de 6 euros.

Soivre champú curly-low-poo 500 ml

Sin sulfatos, siliconas, alcoholes ni sales, este producto está pensado para la limpieza de cabellos rizados y, por tanto, es perfecto para aquellas personas que estén desarrollando el método curly.

Su precio actual es de 8,48 euros.

Biotin & collagen shampoo 385 ml

Este producto no contiene parabenos ni sulfatos. Está compuesto por una fórmula con biotina y colágeno que ayudan a dar volumen, textura y un aspecto bonito a cualquier tipo de pelo, especialmente al pelo fino.

Puede adquirirse por 4,75 euros.

Shampoo total repair de Válquer Profesional

Sin parabenos, sulfatos ni siliconas, este champú de la marca profesional Válquer ofrece todo el cuidado posible para el cabello. Es ideal para pelos dañados y secos, ya que su fórmula vegana nutre en profundidad y devuelve la vitalidad y el brillo.

Su precio es de 14,53 euros.

Champú Smooth As Silk

Este champú sin sulfatos pertenece a la marca Giovanni, muy famosa ya entre la comunidad curly. Elaborado con ingredientes 100% veganos, consigue dejar el pelo sedoso y ayuda a controlar el frizz.

Su precio es de 12,99 euros.

Shea Butter de Cantú

El champú Shea Butter, elaborado sin sulfatos, es más una especie de crema, pero con un gran poder de arrastre que es capaz de elimina todos los restos de suciedad y, por supuesto, es apto para aquellas personas que sigan el método curly.

Actualmente, su precio es de 9,99 euros.

Champú Superfruit Complex

Este producto de la Shea Moisture ha sido elaborado sin sulfatos. El champú proporciona múltiples beneficios para el cabello debido a su fórmula rica en antioxidantes que limpia, rejuvenece e hidrata el cabello.

Su precio es de 12,45 euros.

Champú hidratante de Bouclème

Sin sulfatos, parabenos ni siliconas, este champú de la marca Bouclème es ideal para cabellos finos. Además, ha sido reforzado con una mezcla nutritiva de aceites de coco, mongongo y camelia, que nutre y fortalece el cabello.

Su precio es de 12,95 euros.