Los cinco pasos para cuidar tu piel a diario

Probablemente no dediquemos todo el tiempo que quisiéramos al cuidado de nuestra piel. La rutina conlleva también un no parar de actividades que apenas nos dejan un rato para sentarnos y mimarnos, pero es necesario. Igual que vamos al gimnasio, o descansamos en el sofá viendo esa serie que tanto nos gusta, debemos preparar la piel para el día a día.

Si tenemos que empezar de cero, será un poco difícil comenzar con una rutina de muchos pasos como la coreana, que ya os contamos en otro artículo. Por eso proponemos una más simple. Sólo cinco pasos, de los que diariamente harás tres, o cuatro en un momento determinado de la semana. Seguramente los productos los tendrás por casa, ahora lo que tiene que hacer es acostumbrar a usarlos con más asiduidad. Te contamos cómo.

1. Limpieza

Se suele ser muy insistente con la limpieza facial y no es para menos. Es importante a la hora de cuidar nuestra piel que la limpiemos cada día y no nos vayamos a dormir sin haberlo hecho. Además de por la cuestión básica de higiene, no está bien que durmamos con la suciedad de la calle o con el maquillaje aún en nuestro rostro, hay que tener en cuenta que es una buena forma de prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

El desmaquillante tipo manteca de camomila de The Body Shop es uno de sus productos estrella. Recomendado para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más sensibles. Está hecho a base de aceite natural de camomila proveniente del comercio justo en Inglaterra.

También en bálsamo y cruelty free como el anterior, es el desmaquillante the perfect matcha 3-in-1 de Physicians Formula. Un producto que limpia en profundidad la piel sin deshidratarla, libre de parabenos y a base de té matcha, bambú y extracto de loto.

2. Exfoliación

Este es uno de los pasos que no tienes que hacer todos los días. Sobre exfoliar la piel hay múltiples versiones: que si una vez por semana, que una vez cada dos, días alternos o diariamente.

El número de veces que exfolies tu piel dependerá simplemente de ella. Ya habrás escuchado en múltiples ocasiones que la piel tiene necesidades, y sí las tiene. Según tu tipo de piel o cómo se comporte ésta con los productos que vayas usando, percibirás cómo y cuándo debes hacerlo.

>>Exfoliante en mascarilla de The Body Shop.

Escoger los productos adecuados en este caso es primordial. Si tienes una piel extremadamente sensible, los exfoliantes naturales son muy buena opción para ti, prueba a hacer uno con miel y azúcar, una mezcla muy dulce que es poco agresiva para la piel.

3. Hidratación

Este paso al igual que la limpieza debe ser uno de los fijos en tu rutina. La piel necesita nutrirse también desde fuera, especialmente si es seca. Aunque si tienes la piel grasa eso no significa que la tengas siempre hidratada, deberás de usar cremas específicas para evitar los brillos o el exceso de sebo.

Si usas algún tratamiento en serum, siempre debe ir antes de la crema. La gama de productos es casi infinita, empieza a usar por los que sabes que te van bien, y si te inicias en esto, consulta a un especialista que determine qué necesitas más y cómo debes aplicar los productos. Nadie nace sabiendo, no te arriesgues.

Si usas contorno de ojos, procura que no se funda con la crema del rostro completo. Cada producto tiene una finalidad y no vale la pena alterarlos ni unificarlos en la mayoría de las ocasiones.

Crema hidratante Day Wear de Estée lauder, uno de los clásicos de la firma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Body Shop Official (@thebodyshop) el 23 Ene, 2019 a las 4:16 PST

4. Mascarilla

No tienes porqué usar mascarilla todos los días, pero sí lo recomendamos encarecidamente. Al menos, dedica una vez a la semana para hacerlo. Te alegrarás mucho. En ese momento que vas a sentarte a ver la película que tu amiga te recomendó ayer, sólo necesitas unos minutos.

The Body Shop Drops of Youth, mascarilla para dormir.

Después de limpiar el rostro, coloca una toalla sobre los hombros, recógete el pelo, y aplícala, o colócala si es tipo tissue. Sólo tendrás que dejarla estar y luego retirarla. No es algo que suponga mucho, y notarás el cambio en la piel, además de sentirte bien porque te has dedicado un momento a cuidarte. Parece simple, pero te gustará.

Mucho mejor si eliges el mismo día para exfoliar y para la mascarilla. La piel se queda más limpia y los productos penetran mejor en la piel. Si tienes la piel sensible, hazte con mascarilla calmante para después de realizar el peeling. Hay de muchos tipos, puedes probar hasta que des con la que te aporte el efecto que más desees.

5. Protección

Si no vas a salir de casa no será necesario, pero si lo haces debes buscar un protector solar que rebaje los peligros de lo rayos UVA y UVB sobre el rostro. La opción de la protección solar es más fácil de lo que se puede pensar, de hecho, hay productos muy ligeros, que se alejan mucho de las cremas blanquecinas que se suele usar en verano para ir a la playa. También está la opción de las cremas con color para el día a día, aportan luminosidad y homogeneidad a la piel y se pueden usar prácticamente como una base de maquillaje de baja cobertura.

Fotoprotector de ISDIN con color y 50 SPF.

No olvides...

Cuando sigas tu rutina de cuidado facial no olvides los labios y el cuello, también es importante que los limpies y exfolies, pero sobretodo que los hidrates a diario.

Existen exfoliantes labiales específicos, pero hay otros trucos que puedes seguir, como hacerlo con la misma mezcla que prepares para el rostro, o frotando con un cepillo de dientes para eliminar las pieles muertas y dejarlos más suaves. Tras esto, hidrátalos, y prueba a hacerlo siempre antes de dormir, notarás como están más jugosos al día siguiente.