Cuatro consejos para tener un pelo tan brillante como cuando eras pequeña

Si algo echas de menos de cuando eras pequeña (además de la falta de obligaciones) es el intenso brillo de tu pelo. Has visto fotos de tu más tierna infancia y tu pelo, además de tener un rubio intenso que ya ni reconoces, brillaba tanto que parecía una piedra preciosa. De hecho, recuerdas que los mayores siempre decían: "Hay que ver lo que le brilla el pelo a esta niña". Pero, al igual que con el paso de los años empezaron a llegar las obligaciones, también empezó a desaparecer ese brillo tan bonito que caracterizaba tu pelo. A la falta de brillo, también hay que sumarle aspectos como la caída de pelo por estrés, el envejecimiento capilar o la aparición de las primeras canas, lo que hacen que el aspecto de nuestro pelo no sea el que más nos gusta.

La luz es una de las propiedades más valoradas, tanto en el rostro como en el cabello, ya que es símbolo de belleza y salud. Por eso es una de las cualidades de nuestro pelo que más nos gusta conservar. "En lo que respecta al cabello, la luz es una característica que está íntimamente vinculada a la estructura de la fibra capilar y depende del estado de la cutícula. Cuando la fibra capilar está en buen estado refleja toda la luz en lugar de dispersarla, consiguiendo aportar ese brillo que tanto nos gusta observar en el cabello", afirma la farmacéutica Modesta Cassinello.

Con ella hablamos para saber cuáles son las recomendaciones para que nuestro pelo vuelva a estar tan brillante como cuando éramos pequeñas.

Los tratamientos químicos también pueden ser un aliado

Actualmente, la mayoría de las mujeres hemos recurrido a este tipo de tratamiento. Desde los más químicos como los tintes, los alisados o las permanentes, hasta los más del día a día, como secadores y planchas. "Es verdad que estos tratamientos puedan dañar el cabello pero con la técnica, los productos y el mantenimiento adecuado, puedes conseguir un estilismo que vaya contigo y, además, además de aportar luz a tu cabello", asegura Cassinello.

Las agresiones medioambientales disminuyen el brillo

No es un factor que dependa de manera directa de nosotras, pero factores como la radiación ultravioleta, viento, polución o las temperaturas externas afectan de manera negativa sobre nuestro pelo. La solución para minimizar el impacto es recurrir a elementos que nos ayuden a proteger nuestro cabello.

No necesariamente tienen que ser productos cosméticos, el simple hecho de cubrir nuestra melena con un pañuelo, gorro o sombrero ya nos está protegiendo de esas agresiones externas. "La aguas calcáreas, que se dan en zonas con mucha cal en el agua, pueden restar mucho brillo al cabello", nos cuenta la experta.

Cuidado con la aplicación de productos y tratamientos

"Aplicar más champú o acondicionador del necesario y no realizar un buen enjuague puede estar influyendo en el brillo a tu cabello sin tú saberlo", no advierte Cassinello. "No eliminar restos de productos de fijación como ceras, gominas o polvos voluminizadores provoca un exceso de grasa capilar. Una limpieza profunda del cabello con productos formulados específicamente para eliminarlos es imprescindible", explica.

La limpieza debe realizarse en el cuero cabelludo, así, además, evitas la fricción capilar. No es necesario ser brusco ni emplear las uñas durante la limpieza. Frota con la yema de tus dedos el cuero cabelludo, así estará estimulando la zona. Para una limpieza más a fondo, aplica el producto, limpia, enjuaga y vuelve a repetir el proceso. "Facilita el aclarado utilizando la cantidad correcta de champú, acondicionador o mascarilla, ya que tendemos a aplicar más del necesario", nos recuerda

El secreto está en una buena alimientación

Una alimentación desequilibrada, carente de las vitaminas y minerales que tanto benefician al cabello (zinc, cobre, hierro, silicio, biotina, vitamina B6, vitamina C...), la falta de descanso y el estrés también afectan al cabello y lo muestran apagado, débil y quebradizo. Una buena alimentación es el verdadero secreto de una melena bonita, sedosa, con brillo y fuerte. A fin de cuentas, somos lo que comemos.

Además de estos factores Modesta Cassinello recomienda el uso de algunos productos específicos que ayuden a recuperar ese brillo o que incluso lo potencien más. La experta recomienda uno de los productos con los cuenta en su línea con el champú H03 Brillo y Vitalidad (23 euros), que se presenta como una combinación adecuada de algas pardas del mediterráneo, vinagre de frutas, miel, jalea real y aceite de oliva. Con este champú, la experta farmacéutica busca conseguir recuperar la fibra capilar y presumir de melena. Además de tener en cuenta los factores anteriormente citados.