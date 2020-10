Los diez mejores trucos caseros para presumir de un pelo bonito

Has probado distintos tratamientos, has invertido en champús específicos, usas todo tipo de mascarilla y aun así tu pelo no tiene el aspecto deseado. No tiene brillo, su aspecto es fosco y parece estar muy debilitado a pesar de que los productos que usas son de calidad y específicos para tu cabello. Puede que a día de hoy creas que algo no funciona con tu cabello pero no sepas de donde viene el problema.

Modesta Cassinello, farmacéutica y creadora de la firma que lleva su nombre, nos da algunas pistas sobre aspectos que influyen negativamente sobre la salud del cuero cabelludo y el cabello. La buena noticia es que aún estás a tiempo de solucionarlo. Presta atención a las recomendaciones de la experta.

El decálogo de un pelo bonito