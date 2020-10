El remedio definitivo para un pelo con volumen y sin grasa está hecho a base de sal

En la época de la berenjena... Todas nos sabemos de memoria el refrán y a estas alturas ya habremos notado que nuestro pelo no es el mismo que meses atrás. Sin brillo ni fuerza, nuestro pelo ha empezado a caerse y no sabemos qué hacer. Además de caerse, su aspecto es poco voluminoso y sin vida. Si ya has pasado por la peluquería, te has cortado las puntas y sigues sin recuperar la vida de tu pelazo es probable que necesites un tratamiento extra con el que volver a lucir una melena espectacular. Su uso se había popularizado entre cocinas y fogones, pero ahora hemos descubierto que la sal marina es la aliada perfecta para lucir pelazo.

Un champú a base de sal marina

La firma de cosméticos Modesta Cassinello acaba de lanzar un nuevo champú con sal marina obtenida por evaporación del agua de mar. Bajo el nombre de H07, este producto se presenta en textura gel como un tratamiento semanal para sanear y equilibrar tu cuero cabelludo, además de aportar luminosidad y volumen a tu cabello lo mantiene limpio por más tiempo.

Gracias a la combinación de sal marina, limpiadores efectivos y un activo hidratante como el Isomerato de saccharide, este champú equilibrante elimina con eficacia restos de grasa, suciedad, productos de styling y contaminación ambiental, garantizando un cabello saludable. Su sutil aroma a hierbas mediterráneas garantiza una sensación de limpieza, frescor y bienestar. "Se trata de una poderosa fórmula para dar una sensación rejuvenecedora de suavidad, brillo y volumen a tu cuero cabelludo y cabello", asegura Modesta Cassinello.

¿Qué tipo de cabellos lo pueden usar?

Este producto es aconsejable para cabellos grasos para eliminar con más profundidad restos de descamación del cuero cabelludo y la grasa propia generada por glándulas sebáceas. También pueden usarlo aquellas mujeres con cabellos finos y lisos con raíces grasas, ya que logra espaciar los lavados además de aportar luz y volumen a tu cabello.

Si estás acostumbrada a usar productos como champús en seco, polvos voluminizadores o aceites con siliconas que otros tensoactivos más suaves no consiguen eliminar, este champú te ayudará a eliminar del todo todos esos excesos, ya que elimina eficazmente estos restos respetando el cuero cabelludo y cabello.

En ciudades con alta contaminación este champú actúa eficazmente en el cabello. Las sustancias contaminantes en suspensión que quedan adheridas al cabello se eliminan más fácilmente, sobre todo en cabellos grasos. Si utilizas productos de tratamiento como lociones o ampollas anticaída, alternar tu champú de tratamiento con este champú puede mejorar la absorción del tratamiento.

¿Cómo hay que aplicarlo?

Modesta Casinello recomienda depositar una pequeña cantidad de champú (moneda de 5 céntimos) sobre tus dedos mojados, deslizarla sobre los dedos de tu otra mano para repartir el producto y aplicarlo sobre el cabello mojado, fundamentalmente en la raíz.

"Trabaja desde las raíces levantándolas, masajeando muy delicadamente el cuero cabelludo. Añade un poco de agua para hacer la espuma aún más cremosa, deja que se deslice sobre el resto del cabello y enjuaga bien", recomienda la experta. Para reforzar el tratamiento, Casinello recomienda aplicar el acondicionador H04 para todos los días o el H06, en formato sólido.

Casinello recuerda que no es un tratamiento diario para el cuidado del cabello, es un tratamiento semanal, quincenal o mensual que debes adaptar a tus necesidades.