Hemos encontrado los labiales veganos con los que tener los labios hidratados y respetar el medio ambiente

Cada vez estamos más concienciados a la hora de usar productos que respeten el medio ambiente y que sean naturales y ecológicos. Aunque hay ámbitos en los que tal vez nos cueste más trabajo encontrar con un producto que cumpla todas nuestras expectativas y, además, sea eco friendly y cruelty free. Cuando elaboramos nuestro kit de maquillaje lo primero en lo que reparamos es en que los productos que compramos cumplan nuestras expectativas.

Que la base de maquillaje cubra imperfecciones y matice brillos, que el iluminador dé brillo de forma natural a nuestro rostro y que los labiales den a nuestra boca el aspecto jugoso deseado. Pero, a veces, cumplir con esos requisitos hace que nos olvidemos de algo tan importante como el medio ambiente. Ahora que sabemos que la naturaleza es nuestra responsabilidad y que es aconsejable para nuestro cuerpo utilizar productos con ingredientes naturales, hemos encontrado los labiales perfectos con los que ser eco friendly y tener los resultados deseados. Son de la firma Miya Cosmetics y, además, son súper hidratantes.

Una composición natural y muy hidratante

¿Labios sensuales y perfectos en tu color favorito? Con la lína My Lipstick, de la firma Miya Cosmetics, podrás conseguirlo gracias a su composición natural nutritiva que permite disfrutar de unos tonos bonitos e intensos.

La fórmula de este labial se desarrolló con el espíritu del todo en uno. Es decir, que los labiales estuvieran elaborados con ingredientes naturales que nutren los labios maquillándolos y potenciando el color soñado. Así, esta nueva línea de labiales se presenta en seis tonos universales que armonizan a la perfección cualquier tipo de belleza y tez.

La posibilidad de regular la intensidad del color facilita tanto resaltar suavemente la belleza natural como diseñar el maquillaje perfecto para la noche. Puedes obtener fácilmente una cobertura ligera y sutil o un efecto más fuerte.

Para mantener un aspecto natural simplemente aplica sobre los labios una sola capa. Con un trazo suave obtenemos una cobertura uniforme de aspecto muy sutil y natural. Sin embargo, si lo que deseas es obtener un color más intenso y opaco, y epuedes aplicar varias capas hasta conseguir el tono deseado. Para conseguir el efecto blur o Photoshop, aplica el labial sobre varios puntos y extendiéndolo después con la yema del dedo.

El aceite de cáscara de naranja y el de ricino, la cera de candelilla, la cera de carnauba, de arroz y la vitamina E, algunos de los componentes con los que están elaborados estos labiales, nutren, hidratan, suavizan y regeneran los labios. La consistencia cremosa de los labiales de la línea My Lipstick hace que se extiendan de manera uniforme, no cuartea los labios y no resalta la piel seca. ¡Abres, aplicas y…. listo!

Seis tonos disponibles

Miya Rosé: para un rosa delicado y sensual

Miya Nude: para un beige tentador y color carne

Miya Red: para un rojo clásico y femenino

Miya Dusty Rose: para un elegante rosa ahumado

Miya Fucsia: para un jugoso rosa frambuesa

Miya Coral: para un coral energético e iridiscente

Los labiales tienen un precio de 11,95 y están disponibles en la plataforma digital de Miya Cosmetics.