Manicuras de Navidad 2021: Los diseños de uñas más originales que arrasan estas fiestas

Los looks de Navidad tienen ese halo especial que nos encanta. Ya sea porque nos reencontraremos con nuestros seres queridos o porque somos unas ñoñas, el caso es que en Navidad nunca dejamos nada al azar. Al menos en lo que respecta a nuestro estilismo. De ahí que ya tengamos más que estudiados los maquillajes de Navidad, hayamos recurrido a algunos de los tratamientos de belleza más demandados y, además, estemos empapándonos de las tendencias en manicuras más top.

A estas alturas es casi imposible coger cita en los salones de uñas, todos los huecos están cogidos porque todas queremos tener la manicura perfecta para estas fechas. Has sido súper previsora y apuntaste hace tiempo en tu agenda el esperado encuentro con tu manicurista preferida, pero todavía no has pensado qué diseño quieres hacerte.

Tenemos algunas ideas para que te inspires. Los colores más navideños son el rojo, el verde y el burdeos, y por eso son siempre una apuesta segura para incluirlos en tu manicura, aunque si quieres apostar por un diseño más llamativo y especial puedes optar por el dorado, una manicura francesa de colores, o detalles de inspiración navideña como bastones de caramelo, copos de nieve o destellos plateados.

El marrón es otro de los colores de la temporada otoño-invierno por lo que una manicura de estos tonos será también un acierto. No importa que diseño elijas finalmente, lo importante es que estés cómoda con tu manicura, ya te decantes por una con mil colores y detalles, o por una manicura francesa de lo más clásica. Por si la inspiración falla en el último momento, tenemos las 11 manicuras perfectas para brillar estas Navidad, sea cual sea tu estilo.

Manicura nude con un toque especial, perfecta para las chicas más clásicas

Si buscas un diseño sencillo y poco llamativo este es el ideal para ti. En color nude, para que aguantes todas las navidades con el mismo tono neutro y no te canses de mirar tu manicura, y con unos detalles dorados que terminarán por dar ese toque navideño que tanto nos gusta.

Rojo oscuro y dorado, la combinación más navideña

El rojo es el color por excelencia de las navidades, por eso apostar por una manicura en estos tonos es la opción más socorrida en estas fechas. Si buscas una manicura especial sin llegar a ser extravagante, puedes combinar una clásica manicura roja con detalles dorados.

Manicura francesa con detalles navideños

La manicura francesa ha vuelto a ponerse muy de moda este último año, pero el clásico diseño no tiene porque ser aburrido. Puedes optar por adornar algunas de tus uñas con purpurina dorada, reflejos y estrellitas para darle un toque navideño y super especial a tu manicura.

Manicura francesa roja con espíritu navideño

Una vez que la pruebas es difícil salir de la manicura francesa, es clásica, estilosa y hace que tu mano se vea mucho más elegante. Si estás dispuesta a arriesgar un poco esta Navidad apuesta por una manicura francesa en tonos rojos y añade algún detalle navideño como este gorrito de Papá Noel tan discreto como divertido.

Manicura en color burdeos con detalles plateados

No importa que seas team dorado o team plateado, existe una manicura perfecta para ti. Este diseño es sencillo y súper elegante, una base burdeos clásica con rayas ladeadas plateadas. Si sueles llevar complementos dorados puedes optar por los detalles en color oro, y si ves too much el diseño siempre puedes decidirte por poner rayitas sólo en algunas uñas.

En color nude y con puntitos, elegancia en tus manos

Si tu lema preferido en cuanto a manicuras es menos es más, esta diseño perfecto es para tus navidades. Base en color nude y pequeños puntitos para marcar la diferencia. Puedes elegir los detalles en colores que combinen con tus looks de Navidad y lucir así súper conjuntada.

Manicura en tonos marrones perfecta para cualquier outfit

Si prefieres olvidar la temática navideña y tan sólo buscas una manicura elegante para lucir en tus quedadas, opta por una manicura como esta. En tonos marrones, súper en tendencia esta temporada, este diseño quedará genial con cualquier outfit que te pongas.

Verdes y brillantes, manicura perfecta y elegante

Esta manicura en tonos verdes brillantes es perfecta para llevar las uñas súper elegantes sin renunciar a una opción especial y diferente. Además, es un diseño que puedes pedir en el color que prefieras y queda ideal en uñas cortitas.

Manicura: @lisa_nails0901

Líneas onduladas, negro y dorado, la combinación perfecta para destacar

El negro nunca falla, pero para las fiestas lo más divertido es innovar un poco. Atrévete estas navidades con un diseño con base nude que mezcle negro, dorado y líneas onduladas. Tendrás, sin ninguna duda, la manicura más original de todos los eventos.

Manicura: @gelpolish_bar

Manicura francesa azul, la favorita de las influencers

Esta manicura es la favorita de muchas influencers porque estiliza la mano, dura muchísimo y combina con todos los looks. No es la más navideña, pero es perfecta para pasar estas fiestas con las uñas cuidadas y dar un efecto súper elegante a tus outfits.

La manicura más divertida para disfrutar las navidades

Si pasas todo el año con las uñas perfectas pero siempre eliges un diseño muy sencillo, las navidades son el momento perfecto para optar por una manicura divertida. Llena tus uñas de luces, muñecos de jengibre, bastones de caramelos y árboles de Navidad.

Manicura: @nedtodonail