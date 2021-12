Chenoa y sus rizos ochenteros, fuente de inspiración para un look de Navidad discotequero

Las vísperas de Navidad estamos ojo avizor ante cualquier propuesta de look. A pesar de que ya tenemos fichados los peinados de fiesta que esta temporada se han convertido en tendencias capilares o de que queramos ir sobre seguro y marcarnos unas más que acertadas messy waves, lo cierto es que nuestras celebs favoritas siempre terminan por darnos nuevas y buenísimas ideas. La última en servirnos como fuente de inspiración para un look de Navidad ha sido Chenoa, que se ha marcado un estilismo súper discotequero con unos rizos ochenteros realmente espectaculares.

No es la primera vez que la cantante sorprende con una melena rizada, pero su look con rizos ochenteros elegidos para la presentación de Celebrity Bake off España son realmente inspiradores y, además, sientan las bases de lo que será tendencia en peinados el próximo 2022.

Día especial para Chenoa que, inmersa en los preparativos de su boda con Miguel Sánchez Encinas y triunfando una vez más como miembro del jurado de Tu cara me suena, ha presentado su último y divertido proyecto, Celebrity Bake Off España.

Un reality que Amazon Original está a punto de estrenar y en el que la cantante demostrará sus dotes culinarias para la alta repostería al lado de otros rostros populares de nuestro país como Pablo Rivero, Adriana Torrebejano, Soraya Arnelas o Andrés Velencoso.

A pesar de que Chenoa no dio detalles durante la presentación sobre cómo pasará la Navidad ni cómo lleva los detalles de su boda- que se celebrará en junio de 2022 en Mallorca - sí dio tiempo a ver el espectacular look discotequero con el que la cantante acaparó todas las miradas en el evento.

Más ochentera que nunca y con su melena midi rizada al estilo más ochentero - y que le sienta de cine - Chenoa también impactó con un vestido mini en color negro con destellos plateados de manga larga y cuello a la caja, que combinó con unas medias tupidas y un invernal chaleco al tono con pelo en la parte delantera para sobrellevar las bajas temperaturas de la capital. Un lookazo con el que la cantante nos ha dado una gran idea para triunfar esta Navidad con un look discotequero de estilo años 80.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

Cómo se consiguen unos rizos ochenteros al estilo Chenoa

Si estás acostumbrada a dedicarle tiempo a tu melena para conseguir un peinado súper top, no te importará invertir varios minutos en hacerte los rizos ochenteros al estilo Chenoa. La clave de este look son unos rizos extra voluminosos, así que empieza lavando el cabello con un champú voluminizador para engrosar la fibra capilar y darle volumen al pelo.

Como ya hemos recomendado en anteriores ocasiones, debes secar el cabello boca abajo con la ayuda de un difusor para rizarlo y, al mismo tiempo, darle volumen.

Mientras secas el pelo, lo puedes ir peinando hacia un lado con los dedos. No hace falta que quede perfecto, el aspecto desenfadado (lo messy es súper tendencia) le va genial a este look.

En el caso de no tener una melena con rizos naturales, el procedimiento es similar, sólo que una vez que hayas secado tu cabello bocabajo deberás optar por usar unas tenacillas muy pequeñas. Coge mechones muy pequeños y ve enrollándolos en las tenacillas hasta que toda tu melena quede completamente rizada. Luego deberás abrir un poco los rizos para conseguir ese aspecto desenfadado y ochentero.

Si tienes algo de prisa y la paciencia no es lo tuyo, prueba a dividir tu cabeza en varias secciones (nunca menos de cuatro) y haz trenzas con cada una de ellas. Luego aplica calor, bien con el secador, bien con la plancha, deja reposar los mechones y deshaz las trenzas pasados unos minutos. El resultado es espectacular.

Otras versiones de rizos ochenteros para un look discotequero

Chenoa está espectacular con este look ochentero que nos morimos de ganas por copiar esta Navidad (aunque todo parece indicar que no sólo serán los estilismos de fiestas en los que veamos esta súper tendencia), pero antes que ella hay otras celebs que ya han apostador por estos rizos. Blanca Suárez, Zendaya, Bárbara Palvin y, no podía faltar, Jennifer López también nos sirven de inspiración máxima para conseguir los rizos ochenteros más discotequeros pra esta Navidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez)