Maquillajes de Navidad: Seis propuestas para que encuentres tu estilo y arrases.

La Navidad ya está aquí y queremos tener todo controlado para sentirnos brillar en todas las comidas, cenas y eventos que tenemos durante las fiestas. Más o menos hemos terminado de decidir los looks de Navidad que luciremos en nuestras citas más especiales, un mono de colores con lentejuelas, un vestido de terciopelo negro (un clásico de cada Navidad y un acierto seguro), y tenemos claros cuáles son los peinados que nos haremos con coda uno de ellos. Aunque para completar todos los preparativos de nuestro look de Navidad nos falta el último, pero no menos importante, detalle: el maquillaje que acompañará los looks que con tanto acierto hemos elegido.

Una máxima resuena en nuestra cabeza, menos es más, y nos insiste en optar por un maquillaje sencillo si nuestro look está lleno de brillos y colores. No existen normas escritas en moda, por lo que intenta olvidar todo lo que hasta ahora has escuchado y atrévete a combinar el make up que más te guste con tu vestidazo de Fin de Año o de cualquier look por el que vayas a apostar esta Navidad.

Ser fiel a tu estilo es lo más importante, pero como la inspiración a veces falla. Para que encuentres el estilo que más se adapta a tu personalidad y arrases, te proponemos seis maquillajes de Navidad perfectos para que estés deslumbrante estas fiestas. Triunfarás tanto con él esta Navidad, que no querrás dejar de utilizarlo cuando termine diciembre.

Doble delineado, la apuesta segura para las amantes del eye-liner

Eres una férrea seguidora del eye-liner, pero te niegas a ir a otra quedada más con tu maquillaje de siempre. La opción ideal, y súper en tendencia esta temporada, es un doble delineado que enmarque tu mirada. Un párpado adornado con brillos hará que tus ojos destaquen aún más, pero puedes prescindir de ellos. Opta por unos labios mate para rematar tu make up y disfrutar las fiestas siendo fiel a tu estilo.

Labios rojos, el maquillaje atemporal

Si quieres enmarcar tus labios, un lipstick en tonos rojos es tu aliado perfecto. Dale total protagonismo a tu boca maquillando los ojos con un delineado negro y sencillo. El toque de tu make up será el acabado glossy de tus labios. Nos encantan los red lips porque quedan bien con casi todos nuestros outfits y son atemporales, lo que los convierte en una apuesta segura para ir monísimas estas navidades.

Cut crease colorido, el maquillaje perfecto si buscas destacar tu mirada

Si lo que quieres es destacar durante las fiestas, también existe el make up perfecto para ti. Hazte con tu paleta de sombras favoritas y mezcla los colores sin miedo alguno. Este maquillaje centrará toda la atención en tu rostro, por lo que es perfecto para combinar con algún look sencillo, como un little black dress. Puede que tengas que ensayar un poco, pero seguro que antes de tu cita especial le has pillado el truco a este cut crease colorido.

Smokey eyes en tonos verdes, el maquillaje que potencia la mirada de las chicas castañas

Si buscas un maquillaje sencillo que enmarque tu mirada y que sea acorde con las fiestas, un sombreado en tonos verdes es idóneo para ti. Smokey eyes (ojos ahumados) y labios discretos, un make up con el que te sentirás segura y que, sin duda alguna, repetirás cuando se acaben las navidades. Los tonos verdes sientan especialmente bien a las chicas de cabellos castaños, atrévete a potenciar tu mirada.

Sombreado en tonos marrones, el make up polivalente que te salvará estas fiestas

El marrón es el color de la temporada, y en el mundo del maquillaje no es una excepción. Las sombras en tonos marrones son las idóneas para crear un make up polivalente, es perfecto para ir estupenda a una cena con familia y terminar la noche bailando con amigas. Puedes añadir intensidad marcando la línea del agua de un color oscuro. Los labios en tonos nude harán que tu maquillaje se vea más casual, pero también puedes apostar por un rojo brillante para terminar de deslumbrar.

Delineado azul, la apuesta más divertida de estas navidades

Este maquillaje es tan navideño como sencillo, tan sólo tendrás que modificar el color negro de tu delineado diario por otro más vibrante. En tonos azules el eye-liner se convierte en una apuesta súper atrevida para estas fiestas, pero 100% acertada. Puedes adaptar este maquillaje a tu color favorito, o al que mejor combine con tu outfit, rosa, verde, púrpura… todas las opciones son igual de válidas.