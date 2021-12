Messy waves, las ondas despeinadas y fáciles de hacer más en tendencia para los peinados de Navidad

Se las has visto a las celebs, tu mejor amiga las llevó a la última boda a la que habéis ido juntas y las tienes fichadas para los próximos peinados de Navidad. Las messy waves (ondas desordenadas, en el sentido literal) se han convertido en el peinado más en tendencia de este año y por eso nos parece una opción perfecta para que la combines con tu mejor maquillaje de Navidad y te marques el lookazo del siglo.

Si eres de las que han seguido las últimas tendencias capilares y has apostado por una mini melenita, habrás encontrado entre las formas de peinar un bob las famosísimas ondas messy wave y te habrás dado cuenta de que este efecto despeinado es súper fácil de conseguir. Además, es un estilismo capilar que sienta tan bien (tiene el superpoder de quedarnos bien a todas), que querrás hacértelo en todos tus eventos de Navidad y en cualquier momento de aquí a la eternidad.

A simple vista, las ondas de efecto despeinado parecen tener un procedimiento bastante sencillo. Con un toque de aceite o sérum para el pelo (esencial para mantenerlo hidratado) y un poco de práctica lo puedes conseguir. Sobre todo porque la clave de este peinado de efecto despeinado es precisamente eso, que quede despeinado y para eso no hace falta una dedicación extrema.

Su versatilidad, lo bien que sientan y lo fáciles que son de hacer son los causantes de que las messy waves se hayan convertido en las ondas preferidas de todos los eventos y si han sido tus grandes aliades en las bodas de esta temporada, estamos seguras de que van a ser tu peinado estrella esta Navidad.

No te te lo pienses más, ficha cómo se hacen unas messy waves y no renuncies al look con efecto despeinado más en tendencia y con el que marcarás un antes y un después en cualquiera de tus looks. Para darle un toque más rompedor, sea o no sea Navidad, recomendamos que apuestes por unos labios rojos y una mirada muy felina. Un look rompedor que combina con cualquier outfit de Navidad.

Qué son las ondas messy waves con efecto despeinado

Las messy waves son un peinado súper en tendencia que se ha convertido en el favorito de las invitadas y que se basa en realizar ondas de un solo giro (de plancha, de tenacilla o cepillo) en la mitad de cada mechón. Luego, se rompen para crear un efecto despeinado y casual, de ahí el concepto messy waves.

Lo hemos visto en las últimas alfombras rojas, en los catálogos de moda y en las más recientes pasarelas. De las celebrities ha saltado al street style y ahora van directas a nuestras cabezas porque, si en la moda triunfa el estilo comfy, en las tendencias capilares lo desenfadado y natural arrasa.

A pesar de que últimamente sólo lo vemos en medias melenas (y en las mini también), las ondas con efecto despeinado messy waves son aptas para todo tipo de largos y melenas. Si llevas mechas, las resaltará, y si tienes el pelo de un solo color le aportará profundidad y textura. La clave de este peinado es que da volumen a los cabellos finos y movimiento a los más densos.

Así se hacen unas messy waves para un peinado efecto despeinado

A la hora de hacernos unas ondas messy waves el procedimiento resulta bastante sencillo, aunque la práctica es lo que determinará que las ondas de efecto despeinado te salgan como a ti te gustan.

Seca tu cabello bocabajo y haz especial hincapié en la zona de la raíz para generar efecto volumen. Recomendamos que apliques un producto que controle el encrespamiento y proteja el cabello del calor.

y proteja el cabello del calor. Con tu raya habitual —o sin raya—, coge mechones muy pequeños de atrás hacia delante y de abajo a arriba.

de atrás hacia delante y de abajo a arriba. Coge la plancha, las tenacillas o un cepillo redondo con secador y marca una onda de un solo giro en la mitad baja de cada mechón . Puedes alternar el movimiento en cada sección —de dentro hacia fuera o al revés—; porque así el efecto despeinado y desenfadado se verá mucho más natural.

. Puedes alternar el movimiento en cada sección —de dentro hacia fuera o al revés—; porque así el efecto despeinado y desenfadado se verá mucho más natural. Una vez hayas ondulado todo el pelo, rompe las ondas con los dedos. Puedes aplicar algún aceite que te ayudará a que ese efecto despeinado no se te vaya de las manos, pero es opcional.

Si eres de las que tienen infinitas cenas y comidas de Navidad y estás aburrida de ir siempre con el mismo look, es el momento de que apuestes por unas ondas de efecto despeinado messy waves. Como ves, son súper sencillas y están en tendencia que no te verás nada rara con el pelo ondulado.